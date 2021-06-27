استشهاد رئيس بلدية غدير البستان برصاص مجموعة إرهابية

استشهد رئيس بلدية غدير البستان حسين الكعيد بإطلاق إرهابيين الرصاص عليه أمام منزله في القطاع الجنوبي من محافظة القنيطرة.

وذكر مراسل سانا أن إرهابيين أطلقوا الرصاص مباشرة على رئيس البلدية في قرية غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي بعد منتصف ليلة أمس وهو أمام منزله ما أدى إلى استشهاده على الفور ولاذ الإرهابيون بالفرار. وبين مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح اباظة أن المشفى استقبل فجر اليوم مواطناً في حالة وفاة نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية.

وأصيب مدني بجروح في الـ 17 من الشهر الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وفي ريف دير الزور، ذكرت مصادر محلية أن “عنصرين من الفصائل الشعبية يستقلان دراجة نارية استهدفا بالرصاص نقطة لميليشيا “قسد” في قرية الحصان ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها”.

وتتواصل الهجمات على نقاط ومحاور تحرك ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية رداً على تصعيد الميليشيا اعتداءاتها على المدنيين حيث قتل الخميس الفائت أحد مسلحيها في هجوم بالرصاص على سيارة لهم في قرية سويدان الجزيرة بريف دير الزور الشرقي.