المجمع الأنطاكي السرياني يطالب برفع الحصار عن سورية فوراً

ناشد المجمع المقدس للكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية المجتمع الدولي برفع الحصار والإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وفي بيان في ختام دورة المجمع العادية التي عقدت بين الـ 22 والـ 26 من حزيران الجاري برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم مار إغناطيوس أفرام الثاني وبمشاركة المطارنة عبر المجمع عن الألم الشديد لما يعانيه الشعب العربي السوري من جراء الإجراءات القسرية الغربية المفروضة عليه مطالباً المجتمع الدولي “بالتدخل لرفع هذا الظلم الذي طالت مدته على أبناء سورية”.

وأدان البيان قيام سلطات النظام التركي بقطع مياه الشرب بشكل متكرر عن السوريين في محافظة الحسكة داعياً إلى الوقوف بوجه هذه الأعمال المشينة.

ورحب البيان “بنجاح السوريين في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخابهم للدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية” معرباً عن الأمل بأن تبدأ سورية مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والبناء لتعود إلى موقعها ودورها.

وأشار البيان إلى قضية مطراني حلب المغيبين قسراً يوحنا إبراهيم وبولس يازجي داعياً إلى بذل الجهود لعودتهما سالمين إلى حضن الكنيسة في أقرب وقت.