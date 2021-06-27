بعد انهيار مبنى فلوريدا.. السلطات الأمريكية تخلي برجاً جديداً

أعلنت السلطات في بلدة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث انهار مبنى سكني قبل يومين، أنها ستساعد على إخلاء برج مماثل قريب، من سكانه بعد رصد عيوب إنشائية فيه.

وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد لـ”رويترز”: “أود أن أكون قادراً على القول إنه آمن ولا يمكنني ذلك الآن”. وأضاف: “وبقدر كبير من الحذر، ربما يكون من الحكمة السماح للناس بالانتقال لبضعة أسابيع بينما نتحقق من الأمر”.

وأكدت هذه الخطوة الارتباك والغموض المحيطين بالانهيار المفاجئ لمبنى تشامبلين تاورز ساوث المكوّن من 12 طابقاً، والذي خلف 5 قتلى و156 مفقوداً ببلدة سيرفسايد الساحلية قرب ميامي.

وكانت عمدة دائرة ميامي، دانييلا ليفين كافا، قالت خلال مؤتمر صحفي: إن فرق الإنقاذ عثرت على ضحية جديدة في موقع انهيار المبنى السكني، موضحة أن “عمليات الإنقاذ مستمرة. وارتفع عدد القتلى إلى 5 أشخاص. ولا يعرف حتى الآن أي شيء عن مصير 156 آخرين”. وأضافت كافا أن فرق الإنقاذ لا تزال تأمل في العثور على ناجين، مشددة على أن “هذا الأمر لا يزال أولوية بالنسبة للسلطات”.

بدورها، ذكرت هيئة الإطفاء المحلية أن فرقها حققت نجاحاً في مكافحة النيران والدخان بالموقع، مما سمح لرجال الإنقاذ بالبحث مع عوائق أقل.

وكان المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاماً يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضرراً إنشائياً كبيراً بالمبنى.

بالتوازي، قالت شرطة ولاية نيو مكسيكو الأميركية إن 5 قتلوا في سقوط منطاد بحي في مدينة ألباكركي في الولاية بعد اصطدامه على ما يبدو بخطوط كهرباء بسبب الرياح، واشتعال النار فيه. وأضافت الشرطة أن قائد المنطاد و3 ركاب لقوا حتفهم على الفور، فيما نقل الراكب الرابع إلى المستشفى في المدينة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثراً بجروحه، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاماً، لكنها لم تكشف عن أسمائهم، ولم يصب أحد على الأرض.

وفيما قال شهود عيان للشرطة إن المنطاد اصطدم بخط كهرباء، قال متحدث باسم شرطة ألباكركي في مؤتمر صحفي “نعلم من تجاربنا هنا في ألباكركي أن الرياح تهب في بعض الأحيان أو تحدث أشياء تجعل من الصعب على المناطيد الطيران”. وأضاف أنه لم يتضح بعد ما حدث، وأن إدارة الطيران الاتحادية والشرطة تحقق في الحادث.

صحيفة “ألباكركي جورنال” أفادت من جهتها بانقطاع الكهرباء في المنطقة، ما أثّر على 13 ألف منزل وشركة في المدينة.