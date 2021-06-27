16 ألف دولار إكرامية

ترك زبون مطعم في ولاية نيوهامشير الأمريكية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار بعدما طلب شطيرتي نقانق “هوت دوج” مع بطاطا مقلية، وفي بادئ الأمر لم يلاحظ الندّل في مطعم “ستامبل إن بار آند جريل” المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقشيش التي أضافها الزبون على حسابه وكانت قيمة الفاتورة 37,93 دولاراً في مقابل شطيرتي “هوت دوج” مع صلصة حارة وبطاطا مقلية ومشروبات، وقد أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037,93 دولاراً.

وقال رئيس المطعم مايك زاريلا إن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحاً لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية “لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة”، وعلقت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية “يا إلهي، هل أنت جاد في ما تفعله؟”، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15 % و20 % من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة، وبرر الزبون الذي لم تُكشف هويته هذه الخطوة قائلاً “أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكدّ” حسب زاريلا الذي أغلق مطعمه أشهر عدة خلال الجائحة.