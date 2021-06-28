ارتفاع الناتج الإجمالي الروسي 1.8%

أفادت بيانات نشرتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجّل نمواً بنسبة 8. 1% في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان على أساس سنوي. وكانت الوزارة ذكرت مؤخراً أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في نيسان بنسبة 7. 10% على أساس سنوي، بدعم من الانخفاض في سنة الأساس.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن الوزير مكسيم ريشيتنيكوف القول في وقت سابق على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي إن الوزارة قد ترفع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 في تموز إذا ما استمر اتجاه التعافي الاقتصادي في أيار وحزيران. ووفقاً للتقدير الأولي لهيئة الإحصاءات الوطنية فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2021، في حين تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 3% .

(وكالات)