استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالقذائف الصاروخية

أعلنت مصادر أهلية في دير الزور استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية، مشيرة إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات للاحتلال الأمريكي كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، فيما حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الأمريكي بشكل مكثّف في أجواء المنطقة.

يأتي ذلك بعدما تعرضّت المنطقة الحدودية مع العراق، في أقصى ريف دير الزور الشرقي، لعدوان جوي بطائرات حربية أمريكية، تسبب باستشهاد طفل وإصابة 3 مدنيين.

وفي السياق، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلين محملين بمعدات عسكرية ومواد لوجستية لدعم قواعدها العسكرية غير الشرعية في الأراضي السورية، وتضمن الرتل الأول 40 آلية، بينها شاحنات محملة ومغطاة وبرادات وناقلات تحمل حاويات مغلفة، ويرافق الرتل عدد من آليات ميليشيا “قسد”، واتجه إلى مدينة رميلان، أما الرتل الثاني فتضمن 20 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات، اتجهت أيضاً إلى مدينة رميلان.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية، ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.

بالتوازي، اعتدى إرهابيو ما يسمى “الحزب التركستاني”، المنتشرين في منطقة جسر الشغور بريف إدلب، بـ 12 قذيفة صاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب، على مسافة نحو97 كم شمال غرب مدينة حماة، وتسبب الاعتداء تسبب بوقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.