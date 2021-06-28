“السورية للتجارة” في دير الزور تطرح الخضار الموسمية وتحرج تجارها

دير الزور – وائل حميدي

أدى تدخُّل فرع السورية للتجارة بدير الزور في طرح الخضروات الموسمية ضمن صالاته إلى انخفاض ملموس في أسعارها، ما لاقى ارتياحاً وإقبالاً من قِبل المواطنين الذين استفادوا من هذا التدخُّل، واعتبروه شكلاً جديداً من أشكال المنافسة في السوق المحلية.

وكان فرع السورية للتجارة وبالتنسيق مع غرفة الزراعة في المحافظة قررا اللجوء إلى الفلاحين بشكل مباشر والعمل على شراء منتجات أراضيهم بشكل مباشر، وبدون وسيط، بحيث تتم عملية شراء المنتجات من الفلاح وطرحها عبر صالات فروع السورية، وقد لاقى هذا العرض قبولاً كبيراً لدى الفلاحين الذين وجدوا في هذه البادرة تخفيفاً عليهم في مسألة توريد منتجاتهم باتجاه سوق الهال واللجوء إلى الوسطاء لبيع ما لديهم.

مدير فرع السورية للتجارة بدير الزور أغيد الجويشي أشار لـ “البعث” إلى أن المرحلة الأولى شهدت اعتماد أربع صالات تم اختيارها يما يتناسب والتوزع الجغرافي الصحيح، بحيث تكون المنتجات الزراعية الموسمية في متناولهم جميعاً، ولكون التجربة لاقت نجاحاً فإن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الصالات لتعم التجربة كامل المدينة رويداً رويداً.

وأشار الجويشي إلى أن فرق السعر بين ما يتم طرحه في الأسواق من قبل تجار سوق الهال وبين السعر المعتمد في الصالات تراوح بين ٢٥ إلى ٤٠ بالمائة وهذا ما جعل من تجربة طرح الخضار الموسمية ناجحة في تصريفها، مضيفاً بأنه ومع اليوم الثاني لهذا التدخل اضطر تجار سوق الهال إلى تخفيض السعر ليكونوا منافسين للصالات ومع ذلك لم يصل هذا الانخفاض إلى حدود الأسعار المطروحة من قبلنا وبالتالي فإن هذا التنافس الجديد انعكس إيجاباً لصالح المواطن والفلاح ومن هنا تم تحقيق الهدف الرئيس من هذا التدخل.