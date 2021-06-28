“السورية للطيران” تستأنف رحلاتها إلى دبي السبت القادم

أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية استئناف رحلاتها الجوية إلى دبي اعتباراً من السبت الـ 3 من تموز 2021 بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، وأوضحت المؤسسة أن الرحلات ستكون أسبوعياً أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس.

وكانت السورية للطيران أعلنت في وقت سابق من حزيران الجاري عن استئناف رحلاتها الجوية إلى أبو ظبي والشارقة، ومن المقرر أن تستأنف رحلاتها إلى العاصمة الإماراتية بدءاً من يوم بعد غد الأربعاء، حسبما سبق للوزارة أن أعلنت عنه.

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت أن أولى رحلاتها إلى الإمارات ستكون باتجاه مطار الشارقة الدولي، بدءاً من يوم 20 من الشهر الجاري، وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً.

يذكر أن رحلات المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدّة توقفت عبر مطار دمشق الدولي منذ انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات المتعلقة بالتصدي للفيروس.