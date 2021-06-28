العراق.. اعتداء إرهابي يستهدف محطة كهرباء صلاح الدين.. و”داعش” يتبنّى

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن هجوماً إرهابياً استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا، وأضافت: إن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية، وأردفت: إن “خط ديالى – شرق بغداد 400 رقم (2) انفصل من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد”.

إلى ذلك، أعلن تنظيم “داعش” الإرهاب مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف بُرجاً وخطاً رئيسياً للكهرباء يغذي مناطق في بعقوبة والعاصمة بغداد، بحسب وكالة رويترز، مشيرة إلى أن الاعتداء تم بعبوتين ناسفتين ما تسبب في أضرارٍ مادية.

يأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع إعلان كتائب سيد الشهداء في العراق، فجر اليوم الاثنين، استشهاد 4 من اللواء الرابع عشر في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسورية، إثر غارة أميركية استهدفت موقعاً للحشد الشعبي في منطقة القائم داخل الأراضي العراقية.

وفي ردود الفعل، أعربت مصر عن إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين، مؤكدة دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها “تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة”، وأكدت “تضامن مصر مع العراق الشقيق في ما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة”. وأعربت عن “دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره”.

وفي الآونة الأخيرة تعرّضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم “داعش” بهذه الاعتداءات.

في موازاة ذلك، ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين في محافظتي صلاح الدين وديالى. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت القوات من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء طوزخرماتو شرق محافظة صلاح الدين، وأشار إلى أنه تم أيضاً القاء القبض على إرهابي آخر في قرية سعدية الشط بقضاء الخالص في محافظة ديالى مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت القوات العراقية ألقت الأحد القبض على ستة من إرهابيي تنظيم “داعش” إثر عملياتها الأمنية لملاحقة فلولهم في صلاح الدين والعاصمة بغداد.