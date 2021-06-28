حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين

كشفت إحصائية أن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونا حتى الآن.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدّر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 619433 حالة وفاة من أصل 34493958 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 396753 حالة وفاة من أصل 30278912 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 512819 حالة وفاة من أصل 18389894 إصابة، والمكسيك رابعة بتسجيل 232564 حالة وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.

ورغم حصد الفيروس أرواح نحو 128 ألف شخص، و تسجيل 4 ملايين و258 ألف إصابة، فقد ألغت السلطات الإيطالية، ابتداء من اليوم الاثنين، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وأكدت أن جميع المناطق تتجه إلى أن تصبح “مناطق بيضاء” (آمنة).

وفي بعض المناطق الجنوبية من إقليم كامبانيا، أرجأت السلطات المحلية إلغاء ارتداء الأقنعة الإلزامي في الشارع بسبب بؤر العدوى بفيروس كورونا هناك.

وفي السياق نفسه حذر رئيس المعهد العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو، من أنه في حالة زيادة عدد الإصابات، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، سيتعين إعادة فرض إلزامية ارتداء الأقنعة (الكمامات).

وأبقت السلطات الصحية على بعض الإجراءات الوقائية الأخرى مثل الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل والمحلات التجارية والأماكن المغلقة، وفي حالة وجود حشد كبير من الناس حتى في الهواء الطلق.

وقد تجاوزت نسبة المواطنين الذين أكملوا دورة التطعيم بجرعتين في إيطاليا 30%، وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطائها للسكان حتى الآن نحو 50 مليون جرعة.