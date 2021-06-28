طموحات أجسام السويداء تصطدم بقلة الإمكانيات وإذن السفر!

السويداء- زياد عامر

للمرة الأولى أقيمت في السويداء بطولة المحافظة لبناء الأجسام (الفيزيك)، وذلك بمشاركة 20 لاعباً لاختيار الفريق الذي سيشارك مساء اليوم في بطولة الجمهورية التي ستقام في محافظة حمص.

رئيس اللجنة الفنية للعبة في المحافظة وائل أبو غاوي أكد لـ”البعث” أن إقامة البطولة لهذا الاختصاص تعد أمراً مناسباً للإمكانيات المتاحة، حيث يُصنّف بها اللاعبون حسب أطوالهم بدءاً من 173 سم.

وعن سبب قلة عدد المشاركين أوضح أبو غاوي شروط المشاركة التي وضعت من قبل اللجنة التنفيذية بأن يكون اللاعب القادم للمشاركة من صالة (مرخصة)، وبالتالي اقتصرت المشاركة على أربع صالات: (القدرة، ثائر حسن، بهاء شلغين، شبلي عواد)، أما عن حظوظ لاعبي منتخب السويداء في بطولة الجمهورية فتوقّع رئيس اللجنة الفنية تسجيل نتائج إيجابية في هذا الاختصاص، مؤكداً عدم القدرة على المنافسة في بطولات بناء الأجسام التي يشارك بها الأبطال حسب أوزانهم، والتي تحتاج لنظام غذائي وتكاليف مادية كبيرة، وفي الختام تخوّف رئيس اللجنة من عدم توفر المال الذي يضمن المشاركة المستمرة في البطولات، لأن إذن السفر لا يكفي أبداً لتغطية التكاليف.

أما نتائج البطولة فعرفت تتويج أيهم كيوان بالمركز الأول لفئة 173 سم، تلاه عماد جزان وعهد البعيني في المركز الثالث، وفي فئة 176 سم جاء أولاً داني العراوي، ثم ماهر شلغين ومعتز الطويل بالمركز الثالث، أما بفئة 179 سم فقد جاء أولاً طلال أبو مغضب، تلاه يزن مطر، وأخيراً بفئة + 179 سم فاز بالمركز الأول طلال القنطار، ثم أيهم منذر.