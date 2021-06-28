موجة تسونامي كورونا تضرب تونس

أجمعت عدة مصادر علمية على أن حالة تفشي الوباء حالياً في تونس كارثية بكل معنى الكلمة في ظل ارتفاع كبير للإصابات والوفيات، واقتراب أقسام الإنعاش في أنحاء البلاد من الامتلاء ضمن موجة تفشٍ جديدة بدأت هذه المرة من ولاية القيروان.

يقول عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا الدكتور أمان الله المسعدي: “إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحياناً مئة حالة يومياً وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء”. في حين دعت اللجنة العلمية الحكومة إلى تشديد الإجراءات في مواجهة الوضع المتردي من خلال زيادة ساعات حظر التجول الليلي وفرض إغلاق شامل في بعض الولايات التي تشهد انتشاراً أسرع للوباء.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أنها اليوم سجلت أعلى رقم قياسي يومي لعدد الإصابات بالفيروس منذ تفشي الجائحة في البلاد في آذار 2020، وقالت الوزارة إنها سجلت أربعة آلاف حالة إصابة جديدة في غضون أربع وعشرين ساعة، في حين سجلت تسعين حالة وفاة جديدة، في الوقت نفسه، ليزيد بذلك عدد الضحايا من وفيات كورونا في تونس عن 14 ألف وفاة.

وكانت عدة منظمات تونسية، قد أطلقت نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من أجل التدخّل العاجل والفوري لوضع حدّ لآلام ومأساة السكان جراء انتشار فيروس كورونا.

ويأتي تفاقم أزمة تفشي كورونا في تونس والوضع الكارثي الذي وصلت إليه في وقت تواجه فيه البلاد حالة من التجاذبات الشديدة بين أطراف العملية السياسيّة، بينما يطالب ناشطون سياسيون تنحية الخلافات السياسية جانباً في هذه المرحلة، والتركيز على إنقاذ البلاد من براثن كورونا وتداعياته الاقتصادية أولاً.