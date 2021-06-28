موسكو: واشنطن تجاهلت رسائلنا حول الهجمات الإلكترونية

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو أرسلت أكثر من 40 رسالة إلى الولايات المتحدة حول هجمات إلكترونية على هياكل ومؤسسات الدولة بروسيا، لكنها لم تتلقَّ أي جواب منها.

وأشار إلى أن هذه المسألة تمّ التطرّق إليها في القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في جنيف، حيث تمّ التطرّق بالتحديد إلى هجوم إلكتروني باستخدام قدرات الإنترنت على نظام الرعاية الصحية في منطقة فورونيج الروسية، مضيفاً أن الأميركيين لا يستجيبون لنداءات روسيا.

وقد وصف ريابكوف هذا النهج بأنه “غير مقبول” قائلاً: إن الولايات المتحدة تعتقد لسبب ما أنه يجب علينا الردّ على جميع مزاعمهم، لكنهم ببساطة لا يتفاعلون مع مطالبنا، مشيراً إلى أن هذا النهج لن يؤدي إلى تحقيق تقدّم في العلاقات الثنائية.

هذا وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أفادت في وقتٍ سابق بأن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذ عدة هجمات إلكترونية خلال الأسابيع القادمة على مواقع روسية مرتبطة بالسلطات الروسية.

وكانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أكدت أن محاولات الإعلام الأميركية اتهام روسيا بشن هجمات الكترونية على هيئات حكومية أميركية، “لا أساس لها”.

وأعلنت مصادر مطلعة في الولايات المتحدة، أن مجموعة تسلل الكتروني “عالية المستوى ومدعومة من حكومة أجنبية، سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الانترنت والاتصالات”.