12,3 مليار ليرة خطة “السورية للشبكات” للعام 2022

دمشق – محسن عبود

ناقش أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) خطة عمل الشركة لعام 2022. بحضور المهندس محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس الإدارة.

وبلغت الخطة المقدرة لعام 2022 ما يقارب 12,3 مليار ليرة موزعة على كافة فروع الشركة في المحافظات، وكل حسب اختصاصه والإمكانيات المتوفرة لديه، كما بلغت قيمة الأعمال المدورة لعام 2022 بحدود 6 مليار ليرة تتضمن تأمين التغذية الكهربائية للضواحي السكنية في دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، إضافة إلى مشاريع التوتر العالي 220 ك.ف و400 ك.ف، كذلك مشاريع إنارة في معظم المحافظات منها إنشائي جديد ومنها إعادة تأهيل وصيانة أيضاً عقود قيد الدراسة والتوقيع مع وزارة الموارد المائية والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وعقود مع وزارة النفط (حقول النفط) محافظة ريف دمشق – وزارة النقل (المؤسسة العامة للطيران المدني).

وتحدث المهندس أحمد الطالب مدير عام الشركة عن الخطة الاستثمارية للشركة للعام 2022 المعدة للمناقشة مع وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة والتي لغت 180 مليون ليرة، وتتضمن تأمين عدد وأدوات وقوالب وافتتاح مقر لمجموعة بانياس التابعة لفرع المنطقة الساحلية بالشركة.

وحول الخطة، تحدث المهندس سائر الزير مدير التخطيط والتعاون الدولي ومتابعة التنفيذ بالشركة، مؤكداً أنه بعد عودة الأمان إلى معظم مساحة سورية تم إعادة توزيع إمكانيات الشركة على محافظة السويداء لتغطي المنطقة الجنوبية ودعم فرع المنطقة الشرقية بدير الزور لفتح جبهات عمل جديدة، وخاصة في حقول النفط، لافتاً إلى أن معظم مشاريع الشركة في المحافظات مستقرة من حيث جبهات العمل لتحقيق خطة الشركة لعام 2022 مع السعي لتجاوز هذه الخطة كما في السنوات الأخيرة السابقة حيث تجاوزت نسبة التنفيذ من 110 إلى 125% من نسبة تنفيذ المشاريع.