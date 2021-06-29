تجار حمص يدعون لمؤتمر اقتصادي وطني ودعم عودة وسط المدينة التجاري

حمص- صديق محمد

شدّد تجار حمص على أهمية إقامة ملتقى اقتصادي وطني، وطالبوا خلال الاجتماع السنوي لغرفة تجارة حمص بتحسين واقع الكهرباء وترحيل الأنقاض من وسط المدينة التجاري، والاهتمام بالنظافة، كما ناقشوا موضوع الضرائب والتكليف المالي لأصحاب المحال وتسريع عودة سوق الصاغة للعمل.

بدوره، أكد محافظ حمص بسام بارسيك أن الفعاليات التجارية كانت دائماً الداعم للاقتصاد الوطني، وأن الاستمرار بتأهيل الأسواق القديمة من أولويات العمل بمحافظة حمص بالتعاون مع بقية المؤسسات لأهميتها كمركز اقتصادي وتجاري واجتماعي، مشيراً إلى أن موضوع الكهرباء بالأسواق سيتمّ العمل على حلّه ووضع رؤية واضحة خلال الفترة القادمة مع استكمال أعمال تركيب أسقف بعض أقسام السوق المسقوف.

وأوضح بارسيك أن طرح تأسيس شركة مساهمة عامة مع سوق للأوراق المالية في حمص من الأفكار المهمّة لمزيد من تنشيط الواقع التجاري والاقتصادي بالمحافظة، ويجب العمل على التحضير لتطبيق هذه الأفكار.

من جهته، رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي أشار إلى أن أسواق حمص تشهد حركة مستمرة بعودة المحلات، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد خلال الفترة القادمة، وخاصة مع بدء دراسة آلية جديدة بموضوع تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية والتي وصلت إلى مراحلها النهائية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي ستشجع الكثير من أصحاب المحلات للعودة إلى محلاتهم والتسجيل بغرفة تجارة حمص.