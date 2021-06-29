جاهزية عالية لناشئي كرة الحسكة.. والطموح هو المنافسة

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

يتابع فريق الحسكة للناشئين بكرة القدم استعداداته وتحضيراته لبطولة القطر التي ستُقام في دمشق مطلع الأسبوع المقبل، على أمل تحقيق نتائج طيبة ووجود قوي، ولما لا، المنافسة على اللقب.

اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في الحسكة كانت قد قامت بالتنسيق مع الأندية للوصول إلى أفضل صورة للفريق عبر اختيار أميز العناصر، وتوفير ظروف التحضير المناسبة للبطولة التي ينتظر أن تكون قوية جداً.

مدرّب الفريق الكابتن عبد الرحمن الملا أكد لـ”البعث” أن هناك جهوداً كبيرة وتنسيقاً يومياً بين اللجنة الفنية ومدرّبي الأندية بهدف الوصول للأسماء المناسبة والانتقاء المثالي من كافة الأندية، لذلك أُجريت عدّة مباريات تجريبية بين أندية المحافظة بالفئة المذكورة وفي أكثر من ملعب في المحافظة، بإشراف ومتابعة من اللجنة الفنية، مبيناً أنه من خلال التمارين اليومية والمباريات التجريبية تمّ الوصول إلى القائمة النهائية من اللاعبين وحتّى للكادرين الفني والإداري المشاركين في البطولة. وأشار الملا إلى أن الهدف من مشاركة منتخبات الحسكة في الفئات العمرية كان دائماً تحقيق النتائج المشرفة والمنافسة على المراكز المتقدّمة، حيث تملك المحافظة المواهب والإمكانات الضرورية لتحقيق ذلك.