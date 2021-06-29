جودو حلب يخسر صدارة الجمهورية والمدرب عاتب على التنفيذية!

حلب- محمود جنيد

عاد منتخب حلب للجودو من بطولة الجمهورية للأشبال التي اختُتمت منافساتها أمس الاثنين في صالة الجلاء بدمشق وشاركت فيها إحدى عشرة محافظة إضافة لهيئتي الجيش والشرطة، مكللاً بأربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات مقابل برونزية واحدة، ليحجز من خلالها المركز الثاني على مستوى الترتيب العام متخلفاً عن فريق الجيش المتصدّر بفارق ميدالية فضية.

وكان للاعبي نادي الحرية ومن خلفهم مدرّبهم محمد حريتاني الفضل الأول بهذه النتيجة الإيجابية للجودو الحلبي، بحصادهم الذهبي عبر محمود عليلي في وزن 50 كغ، وكرم الله شقرا في وزن 60 كغ، ومصطفى ركبي في وزن 66 كغ، وذهبت البرونزية للاعب المراكز التدريبية عمر خلوف.

المدرّب حريتاني أكد لـ”البعث” أنه كان بالإمكان أفضل من مركز الوصافة في الترتيب العام وانتزاع المركز الأول، لولا خيبة منافسات اليوم الأول للبطولة التي لم يجنِ فيها فريق حلب وعلى غير المتوقع سوى برونزية واحدة من أصل أربعة أوزان شارك فيها، عكس اليوم الثاني الذي حقّق فيه ثلاث ذهبيات من خمسة أوزان.

وأشار حريتاني إلى أن لاعبي حلب قدموا ماعليهم وأكثر من ذلك في بطولة قوية تنافسياً بين فريقي الهيئتين وعدد من المحافظات التي تهتمّ باللعبة وتدعمها، موجهاً عتبه الكبير على التنفيذية الحلبية ومكتب ألعاب القوة فيها، واللجنة الفنية الحالية المؤقتة، متسائلاً: هل يعقل أن يقتصر الإعداد والتحضير لبطولة على مستوى الجمهورية، على تجارب تقام قبل أسبوع واحد من البطولة التي كان فيها فريق حلب القوي جداً بمثل هذه الفئات مرشحاً لنيل المركز الأول في ترتيبها العام، وذكر حريتاني أن هناك استحقاقاً مماثلاً مقبلاً لفئة الناشئين في العاشر من تموز المقبل، والحالة نفسها تنطبق عليه، متمنياً أن تتعدل الأمور وتنال اللعبة الاهتمام المطلوب.