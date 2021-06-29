دعوة تجارية لتوسيع قاعدة مستوردات الأردن من سورية

عمان – محمد شريف الجيوسي

دعا ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى توسيع قاعدة مستوردات الأردن من سورية، لتفادي الارتفاعات التي طالت أسعار عديد السلع والبضائع بالسوق المحلية جراء زيادة أجور الشحن البحري عالمياً.

وأكد الزعبي في تصريح صحفي اليوم أن توسيع المستوردات من سورية، سينعكس إيجاباً على أسعار الكثير من السلع والبضائع التي يحتاجها الأردن وبخاصة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي يرتفع الطلب عليها خلال فصل الصيف.

وأوضح، أن توسيع المستوردات من سورية سيسهم بتقليل الأعباء المالية على المستوردين والتجار، بخاصة ما يتعلق منها بكلف الشحن وتقليص مدد الشحن الزمنية لوصول البضائع، منوهاً بان المواطن سيكون المستفيد الأول كونه يضمن توفر السلع بالسوق المحلية بأسعار منخفضة وجودة عالية.

وأضاف الزعبي أن تجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن على أسعار السلع بالسوق المحلية، لا يتم إلا من خلال تسهيل حركة انسياب البضائع من سورية وإزالة المعيقات التي تواجهها وبخاصة لجهة قرار “تقييد الاستيراد”، موضحاً أن السوق السورية تعتبر شرياناً تجارياً مهماً للأردن.

وقال الزعبي: إن ارتفاع أسعار السلع لا ينحصر فقط بزيادة أجور الشحن العالمية، بل يتعداه إلى الارتفاعات التي طالت أسعار المواد الأولية وشح البضائع في دول المنشأ، مشيراً إلى أن النقص العالمي بالسلع بدأ ينعكس على السوق المحلية.

وبين ممثل قطاع الكهربائيات، وجود اهتمام كبير من الشركات السورية بتعزيز التجارة البينية مع الأردن والعودة بها لسابق عهدها، ما يتطلب إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد.