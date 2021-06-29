“ذاكرة الثورة المجاهد متعب الجباعي” كتاب يوثق نضال السوريين

السويداء- رفعت الديك

يعرضُ كتاب “ذاكرة الثورة المجاهد متعب الجباعي 1920-1939″ لمعدّه وموثقه المهندس سميح متعب الجباعي محطات مهمّة من نضال الشعب السوري ضد الاحتلال الفرنسي والتضحيات التي قدّمها في سبيل تحقيق الحرية وطرد المستعمر.

الكاتب الذي أغنى كتابه بالوثائق قدّم شرحاً وافياً عن نضال السوريين ضد الاحتلال الفرنسي، وأثر ذلك في حياة سورية وبلاد الشام، ولم يغفل الجباعي إغناء كتابه بالقصائد التي كتبها شعراء الثورة ووثقت لبطولات الثوار ضد الاحتلال الفرنسي.

الأديب والشاعر فرحان الخطيب الذي قدّم الكتاب بيّن الدوافع التي حدثت بالمغترب مع الجباعي لتأليف كتابه بعد لقائه رجلاً سبعينياً ينتمي لأسرة هابسبورغ التي حكمت النمسا لقرون، حيث أطلعه على مراسلات بينه وبين الأمير شكيب أرسلان تناولت الثورة السورية الكبرى فكان هذا اللقاء حافزاً كي ينطلق الجباعي في البحث مستعيناً بتسجيل صوتي مدته سبع ساعات لوالده عن ذكريات تلك الحقبة وقاطعها مع 500 جريدة ومجلة عالمية صدرت تلك الفترة.

وأكد الخطيب أهمية الكتاب ولاسيما أنه يحوي أكثر من 400 وثيقة مصورة وأسماء أكثر من خمسين شاعراً، مع شرح مسهب للمعارك والمآثر التي قام بها الآباء والأجداد ورفضهم المساومة على استقلال الوطن.

الشيخ ياسر أبو فخر بيّن لـ”البعث” أهمية الكتاب في إغناء المكتبة العربية بوثيقة مهمّة تقدم بين دفتيها الحقائق والأحداث على أسس موضوعية كما صنعها الأبطال رفاق المجاهد سلطان باشا الأطرش الذين تعلمنا منهم الوطنية وحب الجهاد والاستشهاد، لافتاً إلى أن الثقافة تجسيد لنمط النخبة الواعية والفكر السليم الواعي وترفد العقول وتحفظ الأذهان وتجسّد شخصية الأمة.

يقع الكتاب في جزأين يزيد كل منهما على 550 صفحة ويحتويان ثلاثة أبواب و35 فصلاً، اعتمد مؤلفه على ذاكرة والده المجاهد الراحل متعب الجباعي ومشاهداته خلال مشاركته في معارك النضال ضد الاحتلال في توثيق الأحداث التي عصفت بسورية منذ احتلالها من قبل المستعمر الفرنسي واندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة المجاهد سلطان باشا الأطرش وصولاً إلى توقيع معاهدة عام 1936.