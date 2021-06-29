تسيير صهاريج مياه الشرب للمواطنين على مدار اليوم

الحسكة _ اسماعيل مطر

وجه محافظ الحسكة اللواء غسان خليل بالإسراع في تأمين مياه الشرب للمواطنين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها بعدما قطع الاحتلال التركي ومرتزقته مياه الشرب القادمة من آبار علوك بريف رأس العين بالكامل والتي تعتبر المصدر الوحيد للمياه.

وأكد المحافظ، على زيادة كميات مياه الشرب التي يتم توزيعها على المواطنين ضمن مدينة الحسكة مجاناً، وزيادة عدد الصهاريج، والعمل على تكليف عمال مؤسسة المياه بمرافقة صهاريج المياه للتأكد من تعبئتها من منهل نفاشة، داعياً مؤسسة مياه الشرب إلى التأكد من سلامة المياه ضمن الخزانات وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

كما أشار المحافظ إلى أهمية المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والهيئات الروحية والفعاليات الأهلية لإطلاق مبادرات مستمرة لتأمين حاجة المواطنين من مياه الشرب .

وفي هذا الإطار، اتخذت الجهات المعنية إجراءات مباشرة أهمها تسيير خمسة صهاريج يوم غد الأربعاء، بسعة 125 برميلاً لكل منها، لتوزيعها على السكان في أحياء المدينة، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، والتي ستملأ بشكل مستمر لتوفير حاجة السكان من المياه وتعبئتها أكثر من مرة يومياً، وفق الحاجة.

وفي الإطار نفسه، سيتم تسيير ثلاثة صهاريج مياه مقدمة من قبل مجلس مدينة الحسكة للغرض ذاته .

كم تم الطلب من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والهلال الأحمر العربي السوري تأمين 60 خزان مياه إضافياً، داعياً عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الروحية لإطلاق مبادرة تبدأ من يوم الخميس يتم من خلالها تسيير خمسة صهاريج مياه سعة كل صهريج 90 برميلاً لدعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.