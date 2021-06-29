مشاركة كبيرة في بطولة الجمهورية للفيزيك وانتقاء المنتخب الوطني

في أولى خطوات التحضير لاستضافة البطولة العربية المقررة في اللاذقية خلال شهر أيلول المقبل، أقام اتحاد بناء الأجسام بطولة الجمهورية لفئة الفيزيك مساء أمس على أرضية ملعب خالد بن الوليد في حمص، بمشاركة إحدى عشرة محافظة، كما شهدت انتقاء لاعبي المنتخب الوطني لفئة الفيزيك الذين سيشاركون في البطولة العربية.

نائب رئيس اتحاد اللعبة بلال بحصاص أشار لـ “البعث” إلى أن مستوى البطولة كان جيداً جداً، وقريباً من الممتاز لبعض اللاعبين، مبيّناً أن المشاركة الكبيرة في كل طول جعلت الاختيار صعباً، خاصة أن فئة الفيزيك لديها مقومات تختلف عن لعبة بناء الأجسام العادية بوجود تفاصيل إضافية إلى جانب التناسق العضلي.

وكشف بحصاص أن اختيار لاعبي المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية تم على مرحلتين: الأولى خلال البطولة مع ضمان أصحاب المركز الأول في كل طول لتواجدهم مع المنتخب، والثانية عبر فتح المجال للاعبين المميزين الذين يمتلكون مستوى جيداً لدخول البطولة العربية بالمنتخب الرديف كون البطولة مفتوحة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد بأن المؤشر العام لمستوى اللاعبين يعطي تفاؤلاً بتحقيق نتائج متميزة عربياً في هذه الفئة، بانتظار إقامة تجارب انتقاء منتخب اختصاص (البودي بيلدينغ) بعد غد الخميس في دمشق، وهي الفئة الأكثر تنافسية ومشاركة.

يشار إلى أنه في اختصاص الفيزيك يتم التركيز في هذه الفئة من الحكام على اللياقة البدنية والجمالية، وليس الحجم العضلي الضخم، لأنها تعتمد على الهيئة الرياضية للجسم، وشكلها الجمالي المتناسق، كما تختلف طريقة العرض، ويتم تصنيف اللاعبين حسب الطول وليس الوزن.

“البعث“