نهائي مبكر بين ألمانيا وانكلترا في ثمن نهائي اليورو

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب الألماني ومضيفه الانكليزي لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020، وينظر كثيرون إلى المباراة كنهائي مبكر للمسابقة، بل إن أكثر المحللين يتوقعون أن يكون الفائز فيها بطل هذه النسخة، أو طرفاً في النهائي على الأقل نظراً للمسار السهل الذي وقعا فيه نحو النهائي، فالفائز بينهما سيواجه الفائز من اللقاء الأخير لهذا الدور الذي سيجمع أوكرانيا بالسويد، ولم يصل أي من المنتخبين بعد إلى المستوى المتوقع منهما، لكن الانكليز، بشكل مغاير للتاريخ، واثقون من تخطي ألمانيا للمرة الأولى في بطولة كبرى منذ عام 1966 أمام 45 ألف متفرج على ملعب ويمبلي الشهير.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين في البطولة إلى يورو 2000 حين حسم منتخب انكلترا النتيجة بهدف دون رد ضمن دور المجموعات، أما آخر مواجهة جمعتهما في بطولة كبرى فكانت خلال منافسات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا حين فاز منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16.

المنتخب الانكليزي تأهل للدور الثاني بعد أن حصل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، وذلك بعد أن فاز على كرواتيا والتشيك، وتعادل مع اسكتلندا، فيما وقع الألمان في مجموعة الموت، وتأهلوا كوصيف بصعوبة بالغة، حيث خسروا من فرنسا في المباراة الأولى، ثم فازوا على البرتغال في الثانية، وكادوا يخسرون من المجر في الثالثة، لكنهم نجحوا في الحصول على نقطة التعادل.

وفي المباراة الثانية على ملعب هامبدن بارك في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، ينتظر الجميع عرضاً قوياً من المنافسين المتكافئين بالمستوى بعد أدائهما الطيب في مرحلة المجموعات، خاصة المنتخب السويدي الذي فاجأ الجميع بصدارة المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام المرشّحة الأبرز اسبانيا، بينما احتل المنتخب الأوكراني المركز الثالث للمجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط فقط.

وتسعى السويد إلى مواصلة مشوارها وتقديم عرض يكفل لها المضي أبعد ما يمكن، بينما تمنّي أوكرانيا النفس بمواصلة مغامرتها في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية، والأولى التي تأهلت إليها مباشرة بعد التنظيم المشترك عام 2012 مع بولندا، والملحق عام 2016، لكن أوكرانيا التي بلغت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها مطالبة بأن تكون في قمة مستواها، وأن تظهر بوجه مخالف لمباراتها الأخيرة التي خسرتها أمام النمسا بهدف نظيف.

جدول مباريات اليوم

ألمانيا- انكلترا 7 مساء، أوكرانيا- السويد 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– لعب المنتخبان الألماني والانكليزي 32 مباراة سابقاً، حقق منتخب انكلترا الفوز في 13 مباراة مقابل 15 انتصاراً للألمان، في حين حسم التعادل 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو المنتخب الانكليزي 51 هدفاً مقابل 42 هدفاً أحرزها لاعبو المانشافت.

– خاض المنتخبان الانكليزي والألماني مباراتين في تاريخ اليورو، حقق كل منتخب الفوز مرة واحدة، كما تواجه المنتخبان 4 مرات في تاريخ نهائيات كأس العالم، فاز المنتخب الألماني 3 مرات، والمنتخب الانكليزي مرة وحيدة كانت في نهائي بطولة 1966.

– تواجه المنتخب السويدي ونظيره الأوكراني 4 مرات سابقاً، فاز الأوكران مرتين، وخسروا واحدة، وكان التعادل في مناسبة.