130 شركة صناعية في مهرجان “صُنع في سورية”

دمشق – البعث

تشارك حوالى 130 شركة صناعية محلية تشمل كل القطاعات الصناعية في مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بنسخته 119 وذلك يوم الخميس القادم الأول من تموز في دمشق بصالة الجلاء الرياضية على اتوستراد المزة.

ومن المتوقع أن تقدم هذه الشركات في هذا المهرجان الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها كل ما تحتاجه العائلة السورية بأفضل الأسعار مقارنة مع الأسواق التجارية ليشكل المهرجان المستمر لغاية الثامن من تموز عاملاً إيجابياً في الأسعار انخفاضاً.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أوضح أن ما يميز مهرجان “صنع في سورية” بدورته 119 هو تخصيص مكان خارج الصالة المغلقة ضمن مدينة الجلاء الرياضية تحت مسمى “شارع الأكل” سيقدم من خلاله وجبات غذائية وأطباق محلية وحملات التذوق التي تقدمها الشركات المشاركة ضمن المهرجان الذي يقام في أجواء صيفية كمتنفس للعائلة التي اعتادت أن تجد في مهرجان صنع في سورية كل ما هو مفيد و ممتع وجديد في عالم التسوق حيث سيشهد المهرجان فعاليات مرافقة تضم أنشطة متنوعة ومسابقات لإضفاء أجواء ترفيهية مرافقة لمتعة التسوق للزوار.

ونوه قلعه جي إلى أن النجاح الذي يحققه المهرجان في كل مدينة و محافظة ومنطقة يحل ضيفاً عليها هو دافع لتكثيف تواجد هذا المهرجان في كل الأماكن التي تشهد تعداداً سكانياً كبيراً فبعد نجاح الدورة 118 التي أقيمت في ضاحية قدسيا يتم التنسيق لزيادة عدد دورات المهرجان خلال الشهر الواحد ليغطي أكبر قدر ممكن من المناطق في سورية خلال فصل الصيف.

يذكر أن مهرجان صنع في سورية منذ انطلاقته في العام 2015 ولغاية اليوم يقدم في كل دورة قسائم شراء مجانية لأسر الشهداء إضافة إلى السحوبات على الميداليات الذهبية التي تقدمها غرفة صناعة دمشق وريفها لزوار المهرجان وعشرات جوائز الترضية المقدمة من الشركات المشاركة في كل مهرجان.