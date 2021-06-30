الصين تنتصر على الملاريا

سمر سامي السمارة

بعد سبعين عاماً من الجهود المستمرة، أصبحت الصين الدولة الأربعين التي يتمّ إعلان خلوها من الملاريا، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية ذلك اليوم الأربعاء، بعد تحقق فريق خبراء المنظمة في أيار الماضي من خلو الصين من الملاريا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس: “نهنئ الشعب الصيني اليوم بتخليص بلاده من الملاريا”، وأضاف: إن هذا النجاح الذي تحقق بشق الأنفس هو نتيجة عقود من العمل المركّز والمستدام، وبهذا الإعلان، تنضمّ الصين إلى عدد متزايد من الدول التي تظهر للعالم أن مستقبلاً خالياً من الملاريا هو هدف قابل للتطبيق.

تجدرُ الإشارة إلى أن الصين اعتادت منذ أربعينيات القرن الماضي تسجيل نحو 30 مليون حالة إصابة بالملاريا سنوياً، ومنذ ذلك الحين، أدّت جهود الحكومة ومبادراتها إلى انخفاض مطرد في عدد الحالات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الصين بدأت توزيع الأدوية للوقاية من المرض في المناطق المعرضة للخطر منذ عقود، كما تمّ تقليص مناطق تكاثر البعوض بشكل ممنهج وإتاحة المواد الطاردة للحشرات. وفي الثمانينيات، كانت الصين من أوائل الدول التي اختبرت على نطاق واسع استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات للوقاية من الملاريا، كما أُجريت دراسة عام 1967 أدّت لإيجاد علاجات جديدة للملاريا.

وفي التسعينيات، انخفض عدد الإصابات في الصين إلى 117000، كما انخفضت الوفيات بنسبة 95٪، ومنذ عام 2003 ضاعفت الصين جهودها بشكل أكبر حيث انخفض عدد الإصابات السنوية إلى 5000 حالة في السنة.

ويمكن للدول التي لم تسجّل أية إصابة محلية بالملاريا خلال ثلاث سنوات متتالية أن تتقدم بطلب للحصول على شهادة من منظمة الصحة تثبت خلوها من المرض، ويجب على هذه الدولة أن ترفق طلبها هذا بأدلّة دامغة، وتثبت قدرتها على الحؤول دون حصول أيّ انتقال محلّي للمرض في المستقبل.

تقدّمت الصين بطلب للحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية في عام 2020 وبعد أربع سنوات متتالية من عدم وجود حالات ملاريا محلية المنشأ، سافر الخبراء إلى الصين في أيار من هذا العام للتحقق من عدم وجود حالات ملاريا، والتأهب لمنع تفشي المرض في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن الملاريا تنتقل عن طريق بعوضة الأنوفيلة المصابة، وفي حال لم يتمّ علاجها في الوقت المناسب، فمن المحتمل أن تصبح مهدّدة للحياة، وبحسب منظمة الصحة العالمية، نجحت نحو 40 دولة رسمياً في معركة مكافحة الملاريا حتى الآن، والصين هي أول دولة في منطقة غرب المحيط الهادئ تحقق هذا الإنجاز منذ 30 عاماً، ومن الدول الأخرى التي نجحت في مكافحة الملاريا مؤخراً، السلفادور والجزائر والأرجنتين وباراغواي وأوزبكستان.

وبحسب آخر تقرير لمنظمة الصحة عن الملاريا في العالم، بلغ العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الملاريا 409 آلاف حالة وفاة في عام 2019، مقارنة بـ 411 ألف حالة وفاة عام 2018. وتعدّ أفريقيا، حيث ظهرت 94% من جميع حالات الملاريا مؤخراً، هي الأكثر تضرراً من هذا المرض إلى حدّ بعيد.