دورة تحكيم وتدريب لألعاب القوى الفلسطينية بهدف تنشيط الكوادر

أقام الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، وتحت إشراف الاتحاد الرياضي العام الفلسطيني، ظهر اليوم، حفل تخريج دورة تدريب وتحكيم للمستجدين في ألعاب القوى، والتي استمرت على مدى ستة أيام في قاعة اتحاد اللعبة ومضمار ألعاب القوى في مدينة تشرين الرياضية، وتخلل الدورة الاطلاع على آخر قوانين اللعبة وتقنيات التدريب والصقل بما يكفل تأهيل جيل قادر على النهوض باللعبة.

وفي تصريح خاص لـ “البعث”، اكد رئيس الاتحاد الرياضي العام الفلسطيني سامر الشهابي على أهمية الدورة في تأهيل كوادر فنية وإدارية في الأندية والبيوتات الرياضية من أجل إعادة الحياة إلى الرياضة الفلسطينية بشكل عام وألعاب القوى بشكل خاص، كاشفا أن منشآت الاتحاد الفلسطيني قد تعرضت للتخريب نتيجة الاعمال الإرهابية لكن التسهيلات التي يقدمها الاتحاد الرياضي العام في سورية عوضت عن ذلك.

وعن نشاطات الاتحاد القادمة، أشار الشهابي إلى أن اتحاد كرة القدم الفلسطيني سيبدأ غدا المرحلة الثانية من دوري الناشئين لكرة القدم والذي يستضيفه نادي النضال بمشاركة ١٦ ناديا، كما جرى إقامة بطولات في الشطرنج وكرة الطاولة، مبينا أن الاتحاد يحاول بالإمكانات المتاحة تنشيط اتحادات ألعابه التسعة بما يسمح بنشر الرياضة من جديد في المخيمات والأندية الفلسطينية وبين الأجيال الجديدة.

يذكر أنه في ختام الحفل جرى توزيع الشهادات على الناجحين في الدورة، وتبادل الدروع وشهادات التقدير بين الاتحادين السوري والفلسطيني للعبة.

سامر الخيّر