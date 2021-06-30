صباغ لوفد المقاولين العرب والعراقيين: تعزيز التعاون بين النقابات السورية والعراقية

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والمقاولين العرب علي فاخر السنافي والوفد المرافق ضرورة تعزيز التعاون بين النقابات والمنظمات السورية والعراقية ولا سيما في مرحلة إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب وتسخير الجهود ليعود البلدان أفضل مما كانا عليه.

وأشار صباغ خلال اللقاء إلى أن سورية تولي النقابات أهمية ورعاية خاصة من خلال تطوير تشريعاتها وقوانينها وتقديم الدعم للعمل والعمال مبينا أن الاولوية للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار ستكون للأشقاء والأصدقاء لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تستهدف كل مناحي الحياة تتطلب تضافر الجهود لتجاوز آثارها.

من جانبه هنأ السنافي سورية بفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن البلدين والشعبين جسد واحد.

وأشار السنافي إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين العراقيين ونقابة المقاولين السوريين لتبادل الخبرات والزيارات وإنشاء شركات بين الجانبين واعتماد شروط موحدة لتصنيف المقاولين وشركات المقاولة واعتماد تنظيمات إدارية وهندسية وصحية موحدة بغية تسهيل عمل المقاولين.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.

.. ولسفير جنوب إفريقيا: تعزيز العلاقات البرلمانية

كما أكد رئيس مجلس الشعب خلال لقائه اليوم سفير جمهورية جنوب إفريقيا بدمشق باري فيليب غيلدر ضرورة تعزيز العلاقات بين المجلس والجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا وتفعيل الزيارات المتبادلة للوفود البرلمانية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار صباغ خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وإلى ضرورة توضيح حقيقة الأوضاع التي تمر بها سورية للرأي العام في جنوب إفريقيا مؤكداً أن سورية تقدر عالياً نضال الشعب في جمهورية جنوب إفريقيا في الماضي ضد نظام الفصل العنصري (الابارتهايد).

بدوره أكد غيلدر تقدير بلاده مواقف سورية الداعمة لها ولا سيما عبر الأمم المتحدة في مسيرة الدفاع عن حق شعب جنوب إفريقيا وشعوب العالم في النضال ضد قوى الاستعمار والإمبريالية مبدياً الحرص على تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية منها وتعزيز التواصل والزيارات المتبادلة بين البرلمانيين في كلا البلدين. وأشار إلى أنه يواصل السعي بكل الجهود لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في سورية إلى الرأي العام في بلاده لافتاً إلى عمليات التضليل التي تمارسها وسائل إعلام غربية بهدف تشويه الحقائق في سورية ومعرباً في الوقت ذاته عن إعجابه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سورية مؤخراً والتي تابعها وواكبها عن كثب على أرض الواقع.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس ومكتب لجنة الصداقة السورية الجنوب إفريقية في المجلس.