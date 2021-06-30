طموحات كبيرة لمضرب السويداء بالاعتماد على المواهب

السويداء – زياد عامر

تواصل لعبة كرة المضرب في السويداء سعيها للحفاظ على ريادتها المحلية وذلك بالاعتماد على كثرة المواهب في الفئات العمرية، لذلك بات الطموح كبيراً في القادم من الأيام بعد ظهور مشرّف في مباريات بطولة المحافظة التي أقيمت مؤخراً بهدف انتقاء الفريق الذي سيشارك في بطولة الجمهورية التي ستقام في مدينة حماة خلال الأسبوع المقبل.

أمين سر اللجنة الفنية للعبة في المحافظة رامي مقلد كشف لـ “البعث” عن حالة إيجابية حاضرة تعيشها كرة المضرب في السويداء من خلال مدارس صيفية بلغ عدد روادها أكثر من مئة لاعب ولاعبة كـ “مستجدين”، إضافة للاعبين واللاعبات الممارسين لها بالأساس، ليتجاوز العدد الـ 150 لاعباً ولاعبة باشراف مجموعة من المدربين المميزين.

وعن الجديد في هذه المدارس أوضح مقلد أن القائمين عليها يقدمون المضارب والكرات والتجهيزات لكل اللاعبين واللاعبات المستجدين عبر أقساط شهرية مريحة، مع وجود برامج تدريبية متطورة.

وبيّن أمين سر اللجنة الفنية وجود أسماء ستكون بين كوكبة المتفوقين محلياً أمثال: حسن عزام، نزار الجمال، بهاء الحسن، تيم أبو عسلي، عليا المردود، لاميتا حاتم، سلمى الشعار، جوليانا مزهر، ليث الحسن.

يشار إلى أن نتائج بطولة المحافظة شهدت تتويج ليث الحسن بفئة تحت 14 سنة للذكور، وعليا المردود للإناث، وبفئة تحت 12 سنة للذكور حسن عزام، وللإناث بانا عزي، وفي فئة تحت 10 سنوات تيم جمول بفئة الذكور، وبيسان جمول للإناث.