من سورية إنجاز لـ “كساد”.. 11 طناً من القمح في الهكتار الواحد

دمشق – البعث

حقق صنف القمح القاسي أكساد 1105 المعتمد في سورية باسم “دوما1″، والذي استنبطه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، إنتاجية قياسية بلغت 11 طناً للهكتار الواحد هذا الموسم في منطقة حينة في ريف دمشق، ويأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج تطوير الحبوب الذي في سورية وباقي أقطار الوطن العربي.

وأكد خبراء أكساد وباحثوه الذين قاموا بزيارة ميدانية للحقل أن هذه الإنتاجية العالية جاءت بعد دراسات معمقة واعتماد جملة من المعاملات الزراعية والحزم التكنولوجية المتعلقة بالمقننات السمادية والمائية وخدمة الحقل.

والجدير بالذكر أن أصناف القمح المستنبطة في المركز العربي “أكساد” والمعتمدة في سورية والدول العربية تتميز بإنتاجيتها العالية ودرجة تحملها الكبيرة للجفاف مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي العربي.

وسيقوم أكساد بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية بتعزيز إنتاج القمح في سورية من خلال استخدام تقانات زراعية حديثة كالتهجين بين الأصناف والأنواع، واحداث الطفرات الاصطناعية، والتقانات الحيوية، وزراعة النسج، ووضع برامج إرشادية للمزارعين حول تقانات زراعة وإنتاج القمح التي تؤدي الى الحصول على إنتاجية عالية،وتعميم الدروس المستفادة من هذه الإنتاجية العالية المتحققة في حقل المزارع في منطقة حينة.