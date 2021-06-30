يوشكا فيشر المعارض لسياسة أمريكا

تقرير إخباري

في عام 2003 نصح يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني آنذاك المستشار السابق غيرهارد شرودر بعدم الانضمام إلى الغزو الأمريكي للعراق، واستجوب فيشر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد في مؤتمر ميونيخ للأمن في ذلك العام حول ما يُسمّى بـ”الأدلة” ضد حيازة الرئيس العراقي صدام حسين لأسلحة دمار شامل، قائلاً له: “معذرة لست مقتنعاً”.

لقد كانت شجاعة من زعيم أوروبي أن يشكّك بصحة ادّعاء الولايات المتحدة، لأن الغرب بعد ذلك بوقت طويل أصبح يعرف أكاذيبها المطلقة بشأن أسلحة الدمار الشامل.

وفي الأسبوع الماضي حذّر فيشر من أن الحرب الباردة الجديدة التي تشنّها الولايات المتحدة على الصين هي آخر شيء يحتاجه العالم في القرن الحادي والعشرين، وأن فكرة مثل هذه الحرب تطورت بسرعة من تشبيه مضلل إلى نبوءة تحقق ذاتها، وأنه في عالم اليوم لا يمكننا ببساطة تحمل تصادم آخر للأنظمة المتعارضة.

وجاء ذلك التعليق بعد أن اختتم بايدن رحلته الأولى إلى أوروبا كرئيس للولايات المتحدة لحشد حلفاء واشنطن ضد الصين، من خلال الادّعاء بأن الصراع الصيني الأمريكي هو صراع أنظمة حصرية.

لقد كان فيشر صريحاً مرة أخرى بالقول إن مثل هذا الخطاب جعل المواجهة العسكرية أو سباق التسلح الجديد احتمالاً واضحاً، وأنه من السخف عزل الصين نظراً لحجم سوقها والاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي يولده، وكتب: “هل تستطيع الولايات المتحدة حقاً تغيير المسار التاريخي لصعود الصين والانحدار النسبي للغرب من خلال الاتحاد مع بقية الغرب؟ إنني أشك في ذلك ويجب على القوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة أن تتعاون لمواجهة التحديات الكبرى مثل جائحة COVID-19 وتغيّر المناخ بغض النظر عن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى”.

وفي آذار الماضي حذّر جوزيف ناي الباحث في جامعة هارفارد أيضاً من حرب باردة أخرى أو حرب ساخنة، وأنه يجب على الولايات المتحدة والصين تجنّب المخاوف المبالغ فيها والمفاهيم الخاطئة حول تغيير علاقات القوة، وكانت رسالته موجهة إلى بايدن الذي يقوم مثل سلفه دونالد ترامب بتغيير سياسة المشاركة مع الصين التي يتبعها كلّ رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون.

صحيح أن الزعماء الأوروبيين رحبوا بانتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد أربع سنوات من حكم ترامب، لكن تصريحاتهم تظهر أنهم ليسوا غافلين عن سياساته في المواجهة، فقد صرّح خافيير سولانا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه على الرغم من النقاط البارزة في جولة بايدن، لكن الخلافات بين الدول الديمقراطية لن تختفي بين عشية وضحاها ولن يستعيد الغرب مكانته العالمية السابقة في أي وقت قريب، وشكّك في قدرة بايدن على هندسة نوع من النهضة الديمقراطية العالمية.

وانتقد سولانا الخطاب الموجّه ضد الصين في بيان الناتو بالقول: “على الناتو أن يتجنّب التجاوزات وشئنا أم أبينا ذهب العالم أحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة إلى الأبد”. كما أشار كارل بيلت رئيس الوزراء السويدي السابق إلى عدم اهتمام بايدن فيما يخصّ إحياء اتفاقيات التجارة الحرة، سواء مع شركاء عبر المحيط الهادئ أو مع الأوروبيين، وأن نهج إدارته يشبه نهج إدارة ترامب أكثر من نهج باراك أوباما.

ليس هناك شك في أن الأوروبيين يتّسمون بالهدوء وسيواصلون السعي وراء الحكم الذاتي الاستراتيجي من واشنطن على الرغم من كل الضجة التي أحدثتها رحلة بايدن الأوروبية الأخيرة.

عائدة أسعد