إدارة الوثبة تدعم نادي المخرم.. والجوخدار يقود فريق الرجال

حمص- نزار جمول

لم تتوانَ إدارة نادي الوثبة عن دعم نادي المخرم وكرته بشكل خاص بعد أن قرّرت إدارته الانسحاب من المشاركة في الدوري الكروي للدرجة الأولى، والسبب التكاليف الباهظة التي أرهقت النادي الذي يفتقر للسيولة المالية. لذلك قام رئيس نادي الوثبة بتقديم الدعم اللازم للنادي الريفي الحمصي بما يضمن استمرار مشاركته بالدوري وتقديم التجهيزات التي تلزمه للاستمرار.

وقد اتفقت إدارة نادي المخرم بالتنسيق مع إدارة نادي الوثبة مع المدرّب الوثباوي واللاعب الدولي السابق الكابتن نادر جوخدار ليكون المدير الفني الجديد للفريق خلفاً للمدرب السابق حسام موصلي.

كما قام رئيس نادي الوثبة الدكتور يوسف سلامة بتسديد جزء من مقدم عقد الجوخدار، وإعارة عدد من لاعبي الوثبة المتميزين لدعم خطوط الفريق بكل المراكز وفق ما يريده المدرّب الجوخدار، كما تمّ وعد إدارة نادي المخرم بتسديد نفقات تنقل الفريق وأجور التحكيم في دوري الدرجة الأولى للموسم القادم.

مدرّب الفريق نادر جوخدار أكد لـ”البعث” أنه سيعمل وفق خطة مدروسة من خلال الدعم الكبير الذي قدّمه رئيس نادي الوثبة لفريق المخرم من أجل استمراره بالمشاركة بدوري الدرجة الأولى، واعتبر الجوخدار مهمته ليست بالسهلة لكنه قرّر العمل ليس من أجل المشاركة فحسب بل للمنافسة على خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز، خاصة وأن الدعم متكامل مادياً ومعنوياً بعد الموافقة على إعارة بعض لاعبي الوثبة الذين سيدعمون الفريق في كل الخطوط. وبيّن الجوخدار أن الثقة التي أُعطيت له ستكون برنامج عمله مع الفريق، لذلك وعد جماهير المخرم وإدارة النادي بالعمل على حجز إحدى بطاقتي الدوري الممتاز في نهاية الموسم القادم.