احتفالات بمناسبة 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث

تخصص المملكة المتحدة إمكانات كبيرة للاحتفال في حزيران 2022 بمرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث الثانية، وهي مدة لم يسبقها إليها أيّ ممن تولّوا العرش البريطاني ويشمل البرنامج عرضاً لتنين عملاق وآخر عسكرياً وألعاب سيرك ورقصات.

وأصبحت إليزابيث الثانية (95 عاماً) ملكة في 6 شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وأقيمت مراسم تنصيبها في 2 حزيران 1953 أي بعد أكثر من سنة، وكان أول احتفال من هذا النوع يُنقل على التلفزيون.

ويشارك أكثر من خمسة آلاف شخص بينهم جنود وفنانون وعاملون أساسيون ومتطوعون من كل أنحاء المملكة المتحدة ودول الكومنولث في احتفالات اليوبيل البلاتيني التي تقام الأحد 5 حزيران في وسط لندن بعد عطلة نهاية أسبوع رسمية طويلة تشمل يوم عطلة تقرر اعتماده لهذه المناسبة.

وسيتوج هذا الاحتفال أنشطة تقام في كل أنحاء بريطانيا خلال السنة، وتروي الاحتفالات قصة العهد القياسي لإليزابيث الثانية وتبرز التحول العميق الذي شهده المجتمع طوال هذه الفترة، وكذلك يحضر شغف الملكة بالخيول وكلاب الكورجي وحبها للطبيعة وتمسكها بالقيم العائلية.

وتوقع المنظمون أن تجتذب الاحتفالات “مئات الملايين من الناس في كل أنحاء العالم، سواء حضورياً أو عبر التلفزيون أو منصات أخرى”، وتتراوح موازنة هذه الاحتفالات بين عشرة ملايين جنيه إسترليني و15 مليوناً (13,8 إلى 20,7 مليون دولار)، على أن تؤمّن حصراً بتمويل خاص من الشركات الشريكة والمانحين الأفراد وجهات أخرى.

وفي البرنامج عرض عسكري كبير بعنوان “تحية للألوان”، إضافة إلى مراسم في كاتدرائية القديس بولس، وكذلك سيستمتع المتفرجون بتنين أكبر من حافلة ذات طابقين إضافة إلى عروض لبهلوانيين وقصة خيالية لمايكل موربورجو كتبت خصيصاً لهذه المناسبة.