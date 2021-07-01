الطفل عمار ميرزا يقدم لوحة إنسانية

من أجمل لوحات الطفولة، يصنعها ويقدمها طفل لا يتجاوز عمره بضع سنوات، ففي لفتة إنسانية متميزة، أعلن الطفل عمار عبد الله ميرزا ابن الـ 8 سنوات من أهالي مدينة “الرميلان” تضامنه مع أطفال مرضى السرطان، وباشر بحلاقة شعره بشكل كامل في مركز خاص بمرضى أطفال السرطان بمدينة القامشلي، ليكون أنموذجاً من الخير والمحبة والسلام، ويعلن بذلك أن رسالة السوريين تبدأ من الطفولة، ولم يكتف بحلاقة الشعر، بل انضم إلى الخمسين طفلاً المصابين بمختلف أمراض السرطان، يلعب ويمرح معهم، عزف وغنى إلى جانبهم، وسيبقى إلى جانبهم ليكون عوناً وسنداً، يخفف عنهم ولو نسبياً آلامهم الكبيرة، فالسعادة التي رسمها بعديد مواقفه يكفي أنها نابعة من قلب طفل صغير، يبتسم معهم ويضحكون سوية، قالها ذلك الطفل ببراءة ونقاوة بأن طفولته ستكون مع هؤلاء الأطفال، يمنّي نفسه أن يتحرروا من أمراضهم ويذهبوا لساحات الفرح وميادين اللعب معاً بعيداً عن الأوجاع والأمراض.

عبد العظيم العبد الله