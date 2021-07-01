“ديربي” جماهيري في العاصمة بين الوحدة والجيش في نصف نهائي سلة الرجال

تعود حرارة المنافسة إلى صالات كرة السلة من جديد (بعد توقف إجباري بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية)، حيث تُقام اليوم الخميس أولى مباريات دور نصف النهائي (المربع الذهبي) لدوري سلة الرجال، والذي يجمع قطبي سلة العاصمة، الوحدة والجيش، الساعة السادسة مساء في صالة الفيحاء بدمشق، أما اللقاء الثاني فيُقام يوم السبت المقبل في حلب ويجمع الاتحاد مع الكرامة، والفائز في لقاءين من أصل ثلاثة سيتأهل للمباراة النهائية.‏

ديربي العاصمة بين الوحدة والجيش من المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً يملأ المدرجات، إضافة لذلك ستكون الإثارة والندية حاضرة، وهو ما أثبتته نتيجة مباراتي الدوري، حيث فاز الجيش ذهاباً بصعوبة بفارق نقطة (60-59) وإياباً بعد التمديد(76-69)، إلا أن الوضع يختلف عليه اليوم، فالفائز سيضع قدمه بالمباراة النهائية (بانتظار مباراة الرد يوم الاثنين المقبل)، وعليه فمن الصعب التكهن بنتيجة الفائز كونهما متقاربين بالمستوى الفني، وستكون النتيجة معلقة لنهايتها لأن الفريقين سيلعبان للفوز، خاصة وأنه يوجد في صفوف الفريقين نخبة من لاعبي السلة السورية.

مدرّب الوحدة هيثم جميل أكد لـ”البعث” أن المباراة “ديربي” دمشق، والشيء المفرح أنها المباراة الأولى لعودة الجماهير للصالات، وسيكون لها طعم خاص بوجود تلك الجماهير، مبيناً أن بدايتها ربما ستشهد ضغطاً نفسياً على اللاعبين، كون الفائز بالمباراة والمباراة المقبلة سيتأهل للنهائي وهو إنجاز لأي فريق. وأشار جميل إلى أن فريقه سيلعب بانضباط كامل عبر العمل على أن يكون الدفاع منظماً بشكل أكبر، مضيفاً أن النتيجة مرهونة بمن يفرض إيقاعه على المباراة، ومن سيلعب بروح عالية وبارتكاب أقل عدد من الأخطاء، ووجود الجمهور سيكون عاملاً إيجابياً.

مباراة الاتحاد مع الكرامة التي ستستضيفها صالة الأسد في حلب الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل لا تقلّ أهمية عن المباراة السابقة، فالفريقان يطمحان للفوز والوصول للمباراة النهائية، لكن تبدو كفة الكرامة هي الأرجح لتحقيق الانتصار بما يمتلكه من عناصر مميزة، لكن الاتحاد لن يكون صيداً سهلاً وسيعتمد على حيوية لاعبيه للفوز، كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره قبل المواجهة الثانية يوم الأربعاء المقبل.

عماد درويش