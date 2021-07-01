فريق القامشلي الفائز في مسابقة بطل العرب للحساب الذهني

القامشلي- كارولين خوكز

بدأت مسابقة البطولة العربية المفتوحة منذ أربعة أشهر، وضمت 2000 طفل من كل الدول العربية، وانتهت في شهر أيار الماضي بفوز فريق سورية- القامشلي.

وقام مركز الآيلتس لتعليم اللغات والحساب الذهني في مدينة القامشلي بتكريم فريق سورية الفائز بالمركز الأول في مسابقة بطل العرب للحساب الذهني التي جرت مبارياتها في الجزائر بداية العام الجاري، حيث شارك في المسابقة ٣٠ طالباً، وكانت النتيجة في التصفيات النهائية ٩ طلاب من سورية، حقق ستة منهم الفوز بالمراكز الأولى، وفي حديث لـ “البعث” عبّرت روضة المكطف عن سعادتها لمشاركة الفريق في هذه المسابقة، وحفاظه على المراكز المتقدمة خلال أربعة أشهر، مبيّنة أن هذا الحفل هو تقدير لما حققه الأطفال وسط ظروف صعبة تعيشها سورية من ضغوطات اجتماعية ونفسية، وانعكاسها على الأطفال خاصة، حيث عمل هؤلاء الأطفال بمختلف أعمارهم بقلب واحد، ومحبة جمعتهم حول علم الجمهورية العربية السورية ليتم رفعه في المباراة النهائية مع حصولهم على لقب أبطال العرب، وأكدت المكطف على ضرورة الاهتمام والدعم من المؤسسات المعنية لهذه المواهب، والاستفادة من قدراتها من خلال الرعاية المستمرة لها.

بدوره ذكر مدير المركز محمد مطر أن تكريم أعضاء الفريق الفائز أقل ما يمكن أن نقدمه ليكون حافزاً له ليحافظ على تميّزه، وليكون على قدر المسؤولية، وهو دعم للأبطال الحاليين، وتحفيز للأبطال الجدد، مشيراً إلى وجود الكثير من الأطفال المبدعين من أبناء محافظة الحسكة.

من جهتهم عبّر الأطفال الفائزون في المسابقة، أبرزهم المركز الأول للطفل زانا عثمان، عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم للوطن سورية، مقدمين فوزهم لبلدهم الحبيب ولذويهم ومدربتهم روضة المكطف على اهتمامها ورعايتها لهم، وعبّر أهالي الأطفال عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه مركز الآيلتس تجاه أبنائهم، ما أوصلهم إلى هذا المستوى المتقدم من التميّز.