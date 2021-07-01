قرعة لمكاتب السيارات للتخلص من الإشغالات باللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

باتت مدينة اللاذقية على موعد قريب للتخلص من ضوضاء وإشغالات مكاتب تجارة السيارات التي تتموضع بشكل عشوائي في مختلف أرجاء المدينة، مع استكمال إجراءات التخصيص للمكاتب الجديدة في الموقع البديل في المنطقة الصناعية الجديدة، وفق ما أكده رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس عصام عابدين الذي بين لـ “البعث” بأنه سيتم في الرابع عشر من الشهر الحالي إجراء قرعة بين أصحاب المكاتب المسجلين وممن لديهم ترخيص أصولاً، والمكتتبين على المكاتب الجديدة وعددهم ١٠٩ مكتتبين مرخصين مسجلين على المكاتب، وهؤلاء لهم الأولوية في الحصول على المكاتب المخصصة لهم ممن سددوا الرسوم الأولية المطلوبة، وبموجب هذا التوزيع سيحصل كل مكتتب على محل بمساحة ١٤٠ متراً مربعاً، ومساحة ٥٠ متراً مربعاً، أمامه خيمة قرميدية، وهذه المكاتب تم تشييدها على الهيكل، ويقوم أصحابها بأعمال التجهيز والإكساء، في حين يقوم مجلس المدينة بإنجاز أعمال البنى التحتية الخدمية، لافتاً إلى التحضيرات المتخذة لإنجاز عملية التخصيص في المرحلة النهائية، وأن المرحلة الأولى هي للتوزيع على المكتتبين المسجلين، أما المحال المتبقية التي تزيد عن هذا العدد فسيتم توزيعها على الراغبين بالحصول على محال من خلال المزاد العلني، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.