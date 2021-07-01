“كهرباء درعا” على خطى استكمال تأهيل عدد من الخطوط

درعا- دعاء الرفاعي

تعمل كوادر شركة كهرباء درعا على إعادة تأهيل شبكة التيار الكهربائي في أحياء المدينة، وبيّن مدير الشركة المهندس هاني مسالمة بأنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الكهرباء الذي تمثّل بمد كابلات كهرباء أرضية عبر شق حفر تمتد من طريق السد حارة الحمادين لتغذية مركز تحويل الدرج، كما تم استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تنفيذ كابلات أرضية في درعا البلد من حفر، وتمديد كابلات، وردم هذه الحفريات، حيث بلغ طول الكابلات ما يقارب ١٦٠٠م في المرحلتين من معمل الأحذية إلى جامع بلال، ثم إلى مركز تحويل الخنساء.

وأضاف المسالمة بأنه تم وضع محولة استطاعة 630 ك ف أ في بلدة صيدا، الحي الشمالي الغربي منها، بمساعدة المجتمع المحلي، وذلك في إطار إعادة التيار الكهربائي كما كان قبل تطهير البلدة من رجس الإرهاب.

وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات المتاحة لتحسين واقع الشبكة الكهربائية، واستمرار الصيانة عليها، ذكر المسالمة أنه تم تبديل أمراس على محولة الصناعية في مدينة نوى بمرس مقطع 95 مم، وتبديل مخرجين من قبل ورشة كهرباء طفس على محولة البلدية بدل تالف.