كواية ينفي ارتباطه بكرة الاتحاد ويكشف عن وجهته

حلب- محمود جنيد

نفى لاعب منتخبنا الوطني وفريق تشرين في الموسم المنصرم محمد كامل كواية لـ”البعث” الأخبار التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول حسم الاتفاق معه للانضمام لصفوف رجال الاتحاد في موسم الكرة الممتاز المقبل.

وأكد كواية أن أحداً لم يتواصل معه بهذا الشأن، ولم يفاوض أو يتفق على شيء من ذلك القبيل، مضيفاً أن من يبحث عن مشروع رياضي يضمن معه المنافسة على الألقاب التي يرنو للفوز بأكبر عدد منها، بينما الظروف الحالية لنادي الاتحاد العريق الذي يتشرف أي لاعب بتمثيله وحمل شعاره، قد لا تسمح له بتحقيق ما يصبو إليه.

وكشف اللاعب الحائز مع تشرين على لقب الدوري في الموسم الفائت أن وجهته محصورة حالياً بين التجديد لتشرين، أو الانتقال للعب في الدوري البحريني.