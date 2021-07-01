مرتزقة أردوغان يختطفون مدنيين من عفرين ويبتزون ذويهم

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم بريف حلب الشمالي وأقدموا على اختطاف عدد من المدنيين في منطقة عفرين.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي مما يسمى “فرقة الحمزات” الإرهابية اختطفوا مدنيين اثنين من قرية كوليان تحتاني في منطقة عفرين شمال غرب حلب وقاموا بابتزاز ذويهما وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهما.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات إرهابية من “فرقة الحمزات” أيضاً شنت حملة مداهمات ترافقت مع عملية ترويع للأهالي وخاصة الأطفال والنساء عبر إطلاق الأعيرة النارية في قرية حسن كلكاوي بمنطقة عفرين واختطفت أربعة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته أفادت المصادر المحلية بأن مرتزقة ما يسمى “السلطان مراد” استولوا على منزل وأراض زراعية عائدة لأحد أهالي قرية زعري الحدودية مع تركيا بعد خطفه وتعذيبه والتنكيل به قبل أن يطالبوا ذويه بدفع فدية مالية بالعملة الأجنبية.

وقامت قوات الاحتلال التركي وإرهابيو ما يسمى “فيلق الشام” أمس بالاستيلاء على كرم زيتون ورمان بين قريتي باسوطة وكرزيلة وعمدوا إلى قطع أشجار الزيتون وتجريف التربة وقطع طريق عفرين-باسوطة وذلك بهدف إقامة قاعدة عسكرية للاحتلال التركي ووحدات سكنية جديدة في ريف مدينة عفرين لإيواء أسر الإرهابيين الذين رفضوا التسويات التي جرت في مختلف المحافظات وواصلوا اعتداءاتهم الإرهابية ضد الدولة وأبناء الوطن.