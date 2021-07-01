حمص-صديق محمد

تعد مغارة زيتا بمنطقة القصير بحمص معلماً سياحياً مجهولاً للكثير من الناس ومفتقراً للكثير من الخدمات السياحية والخدمية، تم اكتشاف المغارة عن طريق الصدفة في عام 2005 نتيجة أعمال الحفريات التي كانت تقوم بها إحدى الشركات الإنشائية في المنطقة للحصول على الحجارة والصخور اللازمة لبناء جسم سد زيتا، وهذه المغارة مشابهة تماماً لمغارة جعيتا في لبنان من حيث شكل الصواعد والنوازل وهي تمتد نحو الداخل لمسافة 150 م بمناظر رائعة من الصواعد والنوازل والأحجار ذات الأشكال الفريدة وتعود للفترة التاريخية 80 مليون سنة قبل الميلاد بينما مغارة “جعيتا” في لبنان تعود لفترة 20 مليون سنة وذلك حسب تقرير الدراسة الجيوفيزيائية وتقرير مدى حالة الأمان اللذين قامت بوضعهما الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.