ملتقى “فنّ وفكر وحبّ” في جبلة

اللاذقية- مروان حويجة

احتضنت حديقة المركز الثقافي العربي في جبلة ملتقى الفن التشكيلي “فن فكر حبّ” للتصوير الزيتي والنحت بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين والنحاتين الذين توجّوا أيام الملتقي بالمعرض الفنّي النحتي التشكيلي الذي افتتحه مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم بمشاركة فعاليات ثقافية وفنية ورسمية.

وعن هذا الملتقى ذكر مدير الثقافة لـ”البعث” أن ملتقى فنّ وفكر وحب حمل رسائل جميلة مملوءة بالحب والجمال والإبداع والثقة بالنصر، وجسّد عشق الوطن المسكون داخل كل سوري عاشق لوطنه وفخور بالانتصارات التي حقّقها الوطن، وقد عبّر الفنانون التشكيليون والنحاتون عن جميع هذه المعاني الإنسانية والجمالية والوطنية في أعمالهم، حيث أنجزوا في زمن قصير امتد لثلاثة أيام فقط أعمالهم بروح إبداعية وبجمالية عالية، وقد ازدانت أروقة المركز الثقافي في جبلة بهذه الأعمال التي قدّمها الفنانون في الملتقى لتكون رسالة حبّ وتعبيراً عن الوفاء للوطن بلغة تعبيرية، وهذا ما تجلّى في تفاعل الجمهور مع الملتقى الذي قدّم الفائدة والمتعة والجمالية ليكون تظاهرة ثقافية فنيّة نوعية بامتياز ومحطة غنيّة للفن والفكر عنوانها الحب والإبداع، وقد شارك في الملتقى خمسة نحاتين وأربعة فنانين تشكيليين.