موسكو: تحييد خلية تابعة لمنظمة إرهابية أوكرانية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن عناصره تمكّنوا من وقف نشاط خلية إرهابية تابعة لمنظمة (إم كي يو) الأوكرانية ذات العقيدة النازية، وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: “إن المخابرات الروسية اعتقلت سبعة أشخاص من أعضاء المنظمة في مدينة بيلغورود متورطين في الدعاية للنازية الجديدة والترويج للقتل الجماعي”.

وحسب البيان كان المتطرّفون يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة ضد رجال الشرطة والمدنيين في روسيا، مشيراً إلى العثور على قطع سلاح ومختبر لإنتاج المخدرات في مقر إقامة أحدهم.

وكانت المخابرات الروسية اعتقلت قبل شهرين 30 عضواً من منظمة (إم كي يو) المتطرفة. وجرت عمليات الاعتقال في مدن إيركوتسك وكراسنودار وساراتوف، وتامبوف وتيومين وتشيتا وأنابا وبوشينو، وبيريسلافل-زالسكي وفورونيج وياروسلافل.

كذلك أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إحباطها مخططاً لشنّ هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد.

وأكدت الهيئة في بيان “أن شخصين يحملان الجنسية الروسية وهما من عناصر تنظيم داعش كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء”.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن الإرهابي الموجود في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح لمقاومة محاولة إلقاء القبض عليه وتم تحييده بالنيران من عناصر الأمن، بينما تم احتجاز الآخر في موسكو دون وقوع حوادث.

وفي وقت سابق، اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي إرهابياً في جمهورية تتارستان يعمل على نشر الفكر المتطرّف وتجنيد أشخاص في صفوف الإرهابيين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: “قام جهاز الأمن بالتعاون مع قوات الحرس الوطني ووزارة الداخلية في إطار عملية خاصة في جمهورية تتارستان باعتقال زعيم تنظيم (حزب التحرير) الإرهابي”. وأشار إلى أن متزعم التنظيم في تتارستان عمل على تجنيد مواطنين في صفوف الإرهابيين وكان ينشر من خلال شبكة الإنترنت أيديولوجية إرهابية للوصول إلى أهدافه إلى جانب تشجيع التطرف الديني. ولفت البيان إلى أنه تم ضبط مواد دعائية لهذا التنظيم الإرهابي ووسائط إلكترونية في مكان إقامة المعتقل.