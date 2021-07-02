“الغذائية” تتابع تأهيل خطوط الألبان.. و”ألبان دمشق” توسع تعاقداتها رغم المديونية

دمشق- بشار محي الدين المحمد

في الوقت الذي تعتبر فيه الشركات التابعة للمؤسّسة العامة للصناعات الغذائية شركات ذات طابع تدخلي مغاير للمؤسسات الضخمة ذات الطبيعة الإستراتيجية، تعاني هذه الشركات من تعقيدات كثيرة تأتي في مقدمتها الارتفاعات الكبيرة بأسعار المواد الأولية، واضطرار هذه الشركات لتنفيذ عقود التوريد طويلة الأمد والتي من الصعب تغيير قيمها، أو النكول بها وخصوصاً أنها متعلقة بالجهات العامة، لذلك تتابع شركات الألبان النهوض والعودة إلى العمل بقوة في ظل مجموعة من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسّسة العامة للصناعات الغذائية.

وأوضحت مدير عام المؤسسة ريم حللي لـ”البعث” أنه تمّ استبدال معظم خطوط الإنتاج في شركة ألبان حمص، واستلام خطوط إنتاج جديدة وتشغيلها لإنتاج الأجبان بكافة أنواعها والزبدة، والسمنة، باستثناء خط اللبن واللبنة فهو ما زال قيد التجريب، وقد بلغ معدل تنفيذ خطة الإنتاج 73% والتسويق 100% وحقّقت الشركة أرباحاً وصلت خلال نهاية الشهر الرابع من العام الحالي إلى 644 مليون ل.س.

وأكدت حللي أنه تتم دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل معمل ألبان في شركة الشرق بحلب بطاقة إنتاجية قدرها 30 طناً من الألبان يومياً بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسّسة العامة للمباقر.

وحول معمل ألبان القنيطرة الذي تمّ الإعلان عنه سابقاً، أوضحت حللي أنه ورغم تخصيص المعمل بأرض كافية للمشروع إلا أنه لم يتقدم عارض لتنفيذ المشروع حتى تاريخه وتتم دراسة تنفيذ المشروع من قبل الإنشاءات العسكرية.

وأشارت حللي إلى أن شركة ألبان دمشق تعاني من تعثر مالي بعد أن وصلت مديونيتها في العام الماضي إلى 3،3 مليارات ل.س بسبب تعثر عقدها مع إدارة التعيينات، وارتفاع أسعار المواد اللازمة للإنتاج بصورة كبيرة بين بداية العام الماضي ونهايته، دون أن يتمّ تعويض الفروقات الحاصلة بين سعري التكلفة والبيع، في حين بلغت أرباح الشركة مليوني ليرة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي من كافة منتجاتها من الحليب المعقم، واللبن المعلب، واللبنة المعلبة، والزبدة، والسمنة، والأجبان بأنواعها.

من جانبه مدير عام شركة ألبان دمشق حمزة سلمان محسن أوضح لـ”البعث” أن خطة الشركة لهذا العام تتضمن مشروعي عمرة مرجل شام، وتوريد وتركيب آلة الجبنة المطبوخة وهما قيد الدراسة، كما تمّ الإعلان عن مشروعي عمرة تبريد المعلب، وتغليف الزبدة، وتوريد وتركيب آلة تقطيع وتغليف زبدة، وتتابع الشركة توسيع قاعدة زبائنها ومبيعاتها من خلال إعادة الارتباط مع الزبائن القدامى والترويج للتعاقد مع زبائن جدد، والتحضير للاتفاق مع مشافي وزارة الصحة، وتوقيع عقد لتوريد منتجات الشركة إلى مطار دمشق الدولي لغاية نهاية العام الحالي.

كما تقوم الشركة بإعداد صالات لافتتاحها لعرض منتجات الشركة في شرقي ركن الدين وقدسيا السوق التجاري، وقد بلغ مجموع مبيعات الشركة حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي مليارين و637 مليون ل.س. وأكد محسن سعي الشركة لرفد إدارة التعيينات بمنتجاتها، وتحقيق التدخل الايجابي من خلال الاتفاق مع كل من المؤسسة السورية للتجارة لبيع المنتجات وتوزيعها على صالاتهم في دمشق مع إمكانية شمول صالات درعا والقنيطرة، وإبرام عقد مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية، إضافة لتوزيع منتجات الشركة عبر منافذ بيع التابعة لها، والاتفاق مع عدد من الوكلاء المعتمدين لتوزيع منتجات الشركة، بالإضافة إلى عقود متعدّدة تسعى الشركة لإبرامها مع عدد من الجهات العامة، وتجهيز البنية اللازمة لدخول الأسواق والمراكز التجارية (المولات) والمتاجر الضخمة عبر برامج مبيعات باركود.