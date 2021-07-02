رحلة جوية لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند

أعلنت وزارة النقل عن تسيير رحلة جوية على متن السورية للطيران لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند وذلك يوم الأحد الـ 11 من تموز 2021 وفقاً للإجراءات والشروط الاحترازية المحددة من قبل وزارة الصحة.

وبين المدير التجاري لمؤسسة الخطوط الجوية السورية لؤي حسن في تصريح أن إقلاع الطائرة من مطار نيودلهي سيكون في الساعة 5.20 فجراً بالتوقيت المحلي وتصل إلى مطار دمشق الدولي الساعة 7.50 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأشار حسن إلى أنه تسهيلاً للأعباء يمكن لذوي أي طالب ومواطن عالق في الهند مراجعة مكاتب المؤسسة في دمشق وباقي المحافظات اعتباراً من يوم السبت الـ 3 من تموز لتسديد قيمة بطاقات السفر بالليرة السورية وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقائمة الأسماء المرسلة من سفارة الجمهورية العربية السورية في نيودلهي.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا دعا خلال اجتماعه الأخير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج مع الحرص الكامل على تطبيق اشتراطات السلامة العامة والتدابير الوقائية. واشترط أن “يتم حجرهم في مركز الحرجلة وتأمين الخدمات اللازمة لهم، فيما تقوم وزارة الصحة بمراقبة وضعهم وتحديد فترة الحجر المناسبة في حال عدم ظهور أعراض الإصابة لديهم”.

ويوم أمس قررت وزارة الصحة السورية إعفاء القادمين إلى سورية من إبراز وثيقة إجراء اختبار PCR الخاص بكورونا، في حال تلقيهم اللقاح ضد الفيروس.