كرة عفرين تعوض الخسائر وتواصل البحث عن لاعبين

حلب – محمود جنيد

قلّل رئيس نادي عفرين أحمد مدو من شأن عدم التزام الحارس زكريا دهنة باتفاقه مع إدارة الأخضر للانضمام لصفوف الفريق الكروي، وتغيير وجهته التي أُشيع دون تأكيدات رسمية بأنها نحو الجار الاتحاد.

وبيّن مدو لـ “البعث” أن إدارة عفرين لم توقع عقداً موثقاً مع الحارس الذي استُقدم ليكون البديل الأول للحارس الأساسي، كما كشف أن اللاعب محمد غباش رفض العرض المقدّم من قبل إدارته وهو 25 مليون ليرة تمثل الشريحة العليا من قيمة التعاقدات المقرّرة، فيما ستكون الثانية 15 مليوناً للفئة المتوسطة، والثالثة 7 ملايين ليرة.

من جانبه، عضو الإدارة العفرينية مسؤول كرة القدم، آزاد كردي، كشف لـ”البعث” أن حارس مرمى من خارج الأندية الحلبية سيلتحق الأحد المقبل بتدريبات الفريق التي يقودها المدير الفني أحمد هواش، إلى جانب نجم حلبي دولي بارز، إضافة لباقي اللاعبين الملتزمين حالياً بتدريبات الفريق والذين تمّ التعاقد معهم بصفة رسمية، وهم: أمير نجار – كامل تفتنازي – محمد حردان – محمد العبيد – فراس ميشو – عبد القادر دكة – عبدالله طبشو – فضل عليص – سراج الدين بصلحلو – نضال محمد – فراس محمد – منير نشار – أيمن صلال – حسام شوا – أحمد العلي – أديب عيسى.