الطاقة البديلة لتأمين مياه الشرب لقرى جبلية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أفضى اجتماع تنسيقي بين فرع المؤسّسة العامة لمياه الشرب باللاذقية وفريق من الأمانة السورية للتنمية عن تشغيل عدة آبار في عدد من قرى اللاذقية ذات الطبيعة الجبلية بالطاقة الشمسية.

وبيّن مدير الفرع طارق إسماعيل أن هذا الأمر يأتي ضمن سياق التخفيف من الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتأمين تغذية مستمرة لهذه الآبار، لافتاً إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم بانفراج على مستوى تغذية هذه القرى والتجمعات السكنية المحيطة فيها من هذه الآبار.

كما بيّن إسماعيل أن المؤسسة قامت بحفر ثلاثة آبار في منطقة جوبة برغال بدعم ومتابعة من المحافظة، ويتمّ السعي حالياً لتغذية هذه الآبار بالطاقة الشمسية أيضاً واستثمارها، ما يسهم في تحسين تغذية قرى جوبة برغال التي تصلها المياه بمراحل ضخ متعدّدة من نبع السن.