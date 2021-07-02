يورو 2020.. نزال متكافئ في ربع النهائي بين إيطاليا وبلجيكا

تنطلقُ اليوم منافسات الدور ربع النهائي لأقوى المنافسات الأوروبية لمنتخبات يورو 2020. وسيتسمّر عشاق المستديرة مساءً لمعرفة هوية الفريق المنتصر في موقعة ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الألمانية بين بلجيكا وإيطاليا، حيث يتوقع الجميع أن يكون الفائز من هذه المباراة هو بطل هذه النسخة.

وبلغ منتخب بلجيكا هذا الدور بعدما أطاح بنظيره البرتغالي بهدف دون مقابل، بينما تأهل الطليان بعد الفوز على نظيرهم النمساوي بهدفين مقابل هدف، وكان المنتخب البلجيكي قد حسم تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدّر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وفي المقابل فاز منتخب إيطاليا أيضاً في دور المجموعات في جميع مبارياته الثلاث على منتخبات تركيا وسويسرا وويلز.

ويعود آخر لقاء جمع بين إيطاليا وبلجيكا إلى عام 2016 في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا أيضاً، وحقّق حينها الطليان الفوز بثنائية نظيفة.

وفي لقاء قويّ آخر، يلتقي منتخب إسبانيا نظيره المنتخب السويسري على ملعب مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ويتوقع أن تشهد المباراة نديّة عالية نظراً لأداء المنتخب السويسري ورغبته في تحقيق إنجاز تاريخي، في حين لم تظهر كتيبة المدرب الإسباني أنريكي بالوجه المنتظر منها.

وكانت سويسرا قد تأهلت بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4/5، فيما تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نفسه، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 5/3، ومن المقرّر أن يواجه الفائز من مواجهة منتخبي إسبانيا وسويسرا في نصف النهائي، الفائز من مباراة بلجيكا وإيطاليا.

كما يواجه المنتخب الإنكليزي نظيره الأوكراني، بعد تأهلهما على حساب منتخبي ألمانيا والسويد، وستقام المباراة على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وحسم المنتخب الإنكليزي تأهله بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره الألماني، بهدفين دون مقابل، أما الأوكران فتأهلوا بعد فوزهم القاتل على السويد.

جدول المباريات

الجمعة: إسبانيا– سويسرا 7 مساء، إيطاليا– بلجيكا 10 مساء.

السبت: الدنمارك– التشيك 7 مساء، إنكلترا– أوكرانيا 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– شهد دور المجموعات في بطولة اليورو إقامة 36 مباراة، واهتزت الشباك خلالها 94 مرة، بمعدل 2.62 هدف لكل مباراة، حيث يدخل هدف كل 34 دقيقة تقريباً.

– على صعيد صانعي الأهداف، يتصدّر السويسري زوبير، والدنماركي هويبيرغ ترتيب الأكثر تمريراً للكرات الحاسمة برصيد 3 تمريرات لكل منهما.

– يعدّ المنتخب الإسباني الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة وصلت إلى 68.7%، ويليه المنتخب الألماني بنسبة 61.3%، ثم بلجيكا وإيطاليا بنسبة استحواذ بلغت 57.7% لكل منهما.

– حافظ منتخب واحد إلى الآن على نظافة شباكه، هو المنتخب الإنكليزي يليه الإيطالي ثم بلجيكا وإسبانيا في المركز الثالث على صعيد أقوى دفاع.

– تواجه المنتخبان الإيطالي والبلجيكي في 22 مباراة على مدار تاريخهما الكروي استطاعت إيطاليا الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 مواجهات وتلقي الهزيمة أمام الشياطين الحمر في أربعة لقاءات.

– تواجه المنتخبان الإسباني والسويسري 20 مرة في جميع المنافسات العالمية، فاز منتخب إسبانيا في 15 مباراة، بينما حسم منتخب سويسرا لصالحه مباراة واحدة، وخيّم التعادل بينهما على 4 مباريات.