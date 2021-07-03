استقطاب مواهب فنيّة في مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

بدأ مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية مرحلة جديدة من استقطاب المواهب الفنيّة الشابة من هواة الفن التشكيلي إيذاناً بإطلاق دوراته الجديدة منتصف شهر تموز الجاري بعد اكتمال التسجيل على الدورات من مختلف الاختصاصات لليافعين والشباب وذكرت لـ”البعث” رئيسة مركز الفنون التشكيلية الفنانة إلهام نعسان آغا أن هذه الدورات تشمل عدة اختصاصات فنيّة هي: الرسم، الحفر، النحت، الإعلان و التصميم، التصوير الضوئي و أن الدورات هدفها تنمية المواهب الفنيه وتحسين الذائقة البصرية لدى المتلقي ومساعدة الدارس المتدرب بوضعه بالمكان الصحيح لدراسة الفن أكاديمياً مع استمرار الدورات القائمة المستمرة بمعدّل دورتين سنوياً، وأشارت إلى أن المركز يقيم دورات متتابعة على ٤ مستويات في المجالات والمستويات المشار إليها، ويتم إجراء سبر للمواهب الفنيّة لتحديد المستوى ومعرفة مقدرة الطالب وتحديد مستواه ومهاراته وفي ضوء هذا السبر يتم تحديد المستوى التدريبي في الدورة التي سيشارك فيها بما يسهم في تحقيق هدف المركز في دعم مهارات الطلاب وقدرتهم على تكوين ذائقة فنية عالية ليكونوا رافداً للعملية التشكيلية في المحافظة.