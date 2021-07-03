الوفد الحكومي برئاسة المهندس عرنوس يفتتح مشروعات خدمية وتنموية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

اطلع الوفد الحكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة عمل إلى محافظة اللاذقية على الواقع الخدمي والتنموي وسير تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية، كما تمّ إطلاق العمل في عدد من المشروعات.

وأكد المهندس عرنوس في تصريح صحفي خلال الجولة أن الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المحافظة أولا وتتبع تنفيذ المشاريع الحيوية المهمة جداً ووضع مشاريع انتهى العمل فيها بالخدمة. وقد كان الافتتاح اليوم لموقع نبع السن الذي يغطي احتياجات اللاذقية وطرطوس من المياه العذبة بطاقة قدرها ٣٠٠ ألف متر مكعب إلى اللاذقية، وتمّ التأكد من أن جميع الإجراءات متخذة من وزارتي الكهرباء والموارد المائية ومحافظة اللاذقية ليكون بأكبر قدر من الجاهزية. وأضاف المهندس عرنوس: كما كانت لنا زيارة إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أرسى في ذاكرتنا وتاريخنا بناء سورية الحديثة، كما اطلع الوفد على مشروع متحلق القرداحة الذي يسهم في تسهيل عملية الحركة والمرور في المدينة، وتمّ توجيه المعنيين بالتدقيق أكثر في هذا المسار قبل المضي في إنجاز العمل، ومن ثم كانت لنا زيارة الى المطمر الصحي في موقع قاسية الذي من شأنه أن يؤدي الى الاستغناء عن مطمر البصّة ويجري العمل فيه بشكل حثيث وكبير جداً ووقفنا على مشاكله وستتم مناقشة الإجراءات في الاجتماع الموسع مع فعاليات المحافظة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن زيارة موقع مشروع سد برادون على النهر الكبير الشمالي كانت فرحة كبيرة بالتزامن مع مباشرة العمل بالمشروع، لأن هذا السد العظيم هو خزان إضافي لسد ١٦ تشرين ويتم العمل به حاليا بعد أن تسبب الإرهاب بتخريب العديد من التجهيزات، ويتم العمل بالمشروع بتضافر جهود الوزارة وجميع الجهات المعنية، وسيكون المشروع في الخدمة خلال أقل من سنتين، مؤكدا على المتابعة الدقيقة للمشروع لما له من أهمية كبيرة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن مشروع محطة توليد الكهرباء في الرستين من المشاريع العملاقة وعند وضعه في الخدمة سيكون أحد مؤشرات الحل لمعاناة أهلنا في اللاذقية في مجال الكهرباء من خلال طاقة قدرها ٥٢٦ ميغا تغطي احتياجات محافظة اللاذقية وتزيد عنها، مبيّناً أن العمل يجري حاليا في المشروع بشكل ممتاز وبمنتهى الدقة والجاهزية وقد تم الاطمئنان على حالة العمل والجاهزية، كما تم الاطلاع خلال الجولة على المبنى المشترك لأفراد الجيش والقوات المسلحة وهذه المباني تشكل بتخطيطها وإغنائها وبنائها إضافة هامة لمدينة اللاذقية والمشروع في نهايته وفي مراحله الأخيرة وتم البدء بالتسليم الجزئي، كما تم وضع مبنى التأمينات الاجتماعية في الخدمة، وأيضا تم الاطلاع على مدينة القائد المؤسس حافظ الأسد الرياضية، هذا الصرح الكبير، حيث باتت المدينة الرياضية متميزة عما كانت عليه سابقا، وعادت أفضل مما كانت عليه سابقا بفضل الجهود الكبيرة المبذولة، كما تمت زيارة متحف الباسل في المدينة الرياضية ويشكل صرحا متميزا.

وأكد المهندس عرنوس أن جميع هذه المشاريع هي عطاءات كبيرة من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد إلى هذه المحافظة كما كل المحافظات، ولفت إلى أن قضايا وهموم أهلنا في اللاذقية موضع اهتمام ونعيشها معهم بكل جوانبها وتطلعات أبناء المحافظة والعمل على معالجتها، وإن لم يكن بالإمكان تحقيقها اليوم فإن العمل مستمر لتحقيقها في الغد، لأننا لن نبخل على الإطلاق في تقديم ما يمكن تقديمه.

وأكد المهندس عرنوس على الخطوات المكثفة لتحسين استثمار موارد المياه سواء من خلال نبع السن وآبار جديدة بطاقات متميزة وحفر آبار في المناطق الجبلية مبيّنا أن أهم مشروع حالياً هو مشروع جرّ مياه سد ١٦ تشرين الى مدينة اللاذقية وريفها بواقع ١ متر مكعب في الثانية مع اكتمال توقيع عقد المشروع وحل مشاكل التمويل وهناك مباشرة العمل بالمشروع خلال أسبوع، وأكد أن الحكومة لا تقبل أن تكون في اللاذقية مشكلة أيا كانت وجميع القضايا موضع اهتمام ومتابعة.

واستهل المهندس عرنوس زيارته بجولة نبع السن واطلع على العمل بمحطة نبع السن وهو المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة حيث يؤمّن نحو ٨٠% من حاجتها بكمية تتراوح بين ٣٠٠ إلى ٣٢٠ ألف متر مكعب يومياً فيما يتم تأمين الباقي من آبار وينابيع محلية بكمية تتراوح بين ٧٠ و٨٠ ألف متر مكعب يومياً.

وفي تصريح صحفي أشار مدير الموارد المائية باللاذقية المهندس فراس حيدر إلى استثمار النبع لتأمين مياه الشرب في اللاذقية وطرطوس ومصفاة بانياس وأيضاً أغراض الري وتجري يومياً عمليات مراقبة على نوعية المياه في النبع قبل ضخها لأغراض الشرب ومراقبة أي نشاط صناعي في محيطه عبر 36 مرصداً موزعة بمناطق مختلفة في اللاذقية وطرطوس.

ولفت إلى أنه بهدف تأمين غزارة مستدامة للنبع وخاصة خلال فصل الصيف تم إنشاء أحواض تخزينية الأول يخزن كمية 73 ألف متر مكعب ومركب عليه محطة ضخ مع المباشرة بدراسة واستكمال الاحواض التخزينية للمنظومة غرب الأوتستراد والتي تخزن في مجموعها 750 الف متر مكعب وتنفذها الهيئة العامة للموارد المائية.

واطلع المهندس عرنوس والوفد المرافق له على اعمال تأهيل مدينة القائد المؤسس حافظ الأسد الرياضية.

وتقع المدينة على مساحة ١٥٦ هكتارا شمال غرب مدينة اللاذقية منها 56 هكتارا عبارة عن مجمعات رياضية تضم 5 مجمعات وهي الصالات الرياضية والمسابح والاستاد والملاعب التدريبية والتنس اضافة الى مضمار سباق الخيل.

مدير المدينة المهندس ايهم كحيلة أوضح ان المدينة شهدت مجموعة من أعمال التأهيل بعضها مستمر حتى الآن وتضمنت الاستاد الرئيسي ومعالجة البيتون المتصدع وتنظيف الحجر الرملي والإكساء الخارجي وأعمال عزل الأسطح للصالات الرياضية وإعادة تأهيل الموقع العام بجانب المركز الطبي ومبنى المركز الطبي ومتحف الباسل ومضمار الفروسية ومبنى المكاتب ومبنى الصالة رقم ١ والموقع العام في المدينة.

كما زار المهندس عرنوس مركز آمال واطلع على الخدمات الطبية التي يقدمها.

وشهدت المدينة مجموعة من أعمال التأهيل بعضها مستمر حتى الآن وتضمنت الاستاد الرئيسي ومعالجة البيتون المتصدع وتنظيف الحجر الرملي والاكساء الخارجي وأعمال عزل الأسطح للصالات الرياضــية وإعادة تأهيل الموقع العام بجانب المركز الطبي ومبنى المركز الطبي ومتحف الباسل ومضمار الفروسية ومبنى المكاتب ومبنى الصالة رقم ١، والموقع العام في المدينة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مبنى فرع التأمينات الاجتماعية الجديد في حي المشروع العاشر، الذي نفذه فرع المنطقة الساحلية بالشركة العامة للبناء والتعمير ودراسة فرع المنطقة الساحلية بالشركة العامة للدراسات الهندسية، ويتألف من عشر طبقات ويضم نحو 120 غرفة مع النافذة الواحدة موزعة على كتلتين: الأولى تضم القبو والطابق الأرضي بمساحة 650 مترا مربعا والثانية عبارة عن برج من 9 طوابق متكررة بمساحة 480 مترا مربعا لكل منها.

وبين مدير فرع المؤسسة باللاذقية محمد يونس أن المبنى الجديد يفي باحتياجات المؤسسة المستقبلية وتتوفر فيه كامل التجهيزات ويضمن توفير خدمة مثلى للمستفيدين سواء من المتقاعدين أو المتضررين نتيجة إصابات العمل.

واطلع المهندس عرنوس على الأعمال المنفذة في محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرستين والتي ينفذها تجمع “شركات مبنا غروب” الإيرانية، باستطاعة 526 ميغاواط قابلة للتوسع باستطاعة مماثلة وبتكلفة اجمالية تصل الى 411 مليون يورو. والمحطة تتضمن أربعة أقسام تشمل تنفيذ خط الغاز من محطة بانياس ولغاية موقع المحطة مع محطة القياس وبلغت نسبة التنفيذ نحو 30%، والعنفتين الغازيتين وبلغت نسبة التنفيذ في الأولى ٣٣٫١٤%، والثانية ٢٧٫١١%، والعنفة البخارية وأعمال إكمال ربط هذه العنفة وتشغيلها مع العنفتين الغازيتين لتشكيل دارة مركبة، إضافة الى الأبنية السكنية والأعمال المدنية المتعلقة فيها وتوريد القطع التبديلية والعدد الخاصة وإنجاز أعمال التدريب.

كما تفقد المباني المشيدة الجيش والقوات المسلحة في منطقة بوقا وهي في مراحلها الأخيرة من الإنجاز إيذانا ببدء التسليم الجزئي من المباني المشيدة.

وتفقد المهندس عرنوس سير الأعمال في مشروع المتحلق بمدينة القرداحة ونسب الإنجاز والمراحل التي وصل اليها المشروع.

والمشروع من تنفيذ فرع مؤسسة الإسكان العسكرية 2 بطول ٢٣٠٠ متر وعرض ٢٤ مترا. ويبدأ من اوتستراد الفندق وينتهي في حي بيت علوش وهو ملحوظ على المخطط التنظيمي للمدينة.

مدير فرع الإسكان العسكري ٢ المهندس محمد علي قدم شرحا عن مراحل العمل ونسب الإنجاز وآلية التنفيذ المتبعة في إنجاز الأجزاء المنتهية بشكل كامل من تعبيد وأرصفة.

وأطلق المهندس عرنوس العمل بالمرحلة الأولى من منتجع لاوديسا السياحي في منطقة دمسرخو على شاطئ اللاذقية. ويقوم المنتجع على مساحة 30 دونما من أملاك مجلس المدينة وتم تنفيذه بصيغة التعاقد وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 للعام 2011، بالتشاركية مع نقابة المهندسين وفرعها في اللاذقية وبنسب أرباح متفق عليها بين الأطراف الثلاثة.

ويؤمن المنتجع مجموعة من فرص العمل في المجال الفندقي والإطعام إضافة إلى مهن أخرى مرتبطة بها فضلا عن كونه عامل جذب سياحي.

وتضم المرحلة الأولى من المنتجع 30 شاليه منها 8 شاليهات دوبلكس و22 شاليه مفردة و10 كبائن وملعب تنس ومسبحين للكبار والصغار وكافتيريا شاطئية بمساحة 60 متر مربع ومطعم بمساحة 200 متر مربع وموقف سيارات، يضاف إليها في المرحلة الثانية فندق سياحي من سويّة ٤ نجوم مؤلف من ١٩ طابقا (قبو وأرضي وأول عبارة عن فعاليات تجارية، و١٦ طابقا متكررا، غرف فندقية) مساحة كل طابق ١٢٠٠ متر مربع.

شارك في الجولة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والكهرباء والموارد المائية وأمين فرع اللاذقية للحزب ومحافظ اللاذقية.