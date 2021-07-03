الوفد الحكومي يستهل جولته من نبع السن باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

بدأ الوفد الحكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء زيارة عمل إلى محافظة اللاذقية للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي ولتتبع تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية وإطلاق العمل في عدد من المشروعات واستهل المهندس عرنوس زيارته بجولة نبع السن و اطلع على العمل بمحطة نبع السن و هو المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة حيث يؤمّن نحو ٨٠ % من حاجتها بكمية تتراوح بين ٣٠٠ إلى ٣٢٠ ألف متر مكعب يومياً فيما يتم تأمين الباقي من آبار وينابيع محلية بكمية تتراوح بين ٧٠ و ٨٠ ألف متر مكعب يومياً.

و في تصريح صحفي أشار مدير الموارد المائية باللاذقية المهندس فراس حيدر إلى استثمار النبع لتأمين مياه الشرب في اللاذقية وطرطوس ومصفاة بانياس و أيضاً أغراض الري وتجري يومياً عمليات مراقبة على نوعية المياه في النبع قبل ضخها لأغراض الشرب ومراقبة أي نشاط صناعي في محيطه عبر 36 مرصداً موزعة بمناطق مختلفة في اللاذقية وطرطوس.

ولفت إلى أنه بهدف تأمين غزارة مستدامة للنبع وخاصة خلال فصل الصيف تم إنشاء أحواض تخزينية الأول يخزن كمية 73 ألف متر مكعب ومركب عليه محطة ضخ مع المباشرة بدراسة واستكمال الاحواض التخزينية للمنظومة غرب الأوتستراد والتي تخزن في مجموعها 750 الف متر مكعب وتنفذها الهيئة العامة للموارد المائية.

ويتابع الوفد الحكومي جولاته التفقدية على عدد من مشروعات المحافظة حيث سيتم افتتاح مشروعات جديدة خلال الجولة التي يشارك فيها وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والموارد المائية والكهرباء و أمين فرع اللاذقية للحزب ومحافظ اللاذقية .