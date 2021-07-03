تسليم 4600 طن قمح في مركز العنابية والفلاحون “يشتكون ..”!!

طرطوس – رشا سليمان

وصف محمود شبلي رئيس مركز العنابية لاستلام الأقماح في طرطوس عملية تسويق الأقماح بأنها جيدة وأفضل بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية وذلك بسبب الدعم الذي قدمته الحكومة هذا العام للفلاحين من خلال تأمين السماد والمحروقات وتسهيل عملية الزراعة وتأمين كل ما يحتاجه الفلاح، لافتا إلى أن مركز العنابية يشهد عملية منظمة للتسويق من خلال الأدوار التي تعطى للفلاحين لتسليم أقماحهم والعينة السرية ويتم تحرير فواتير المحاصيل المستلمة في المركز و تحويلها للمصارف الزراعية المنتشرة في المحافظة ليستلمها الفلاح خلال فترة من ٣ – ٤ أيام.

وبين شبلي أنه تم حتى الآن استلام حوال ٧٠% من موسم القمح في المحافظة، وتستمر عملية التسويق طالما هناك فلاحون يتوجهون للمركز لتسليم أقماحهم والمدة مفتوحة خلال الأيام القادمة.

وبين علي مهنا مدير مكتب التسويق في اتحاد فلاحي طرطوس أنه تم حتى الآن تسليم 4612 طن من القمح في مركز العنابية، والعملية التسويقية لهذا العام جيدة و الفلاحون راضون عنها، وذلك من خلال الإجراءات المتبعة من تسليم لأكياس الخيش وإعطاء الدور للفلاحين، كما أنهم راضون عن السعر الذي منحته الدوله هذا العام إلا أن بعض الفلاحين اشتكى من الفارق الكبير بين النوع الأول من الأقماح والنوع الرابع وطالبوا بتقليص هذا الفارق ما أمكن.

ولفت مهنا إلى أنه يتم تقييم الأقماح بالنظر إلى نسبة الرطوبة و العفونة فيها وغيرها من المقاييس التي تؤثر نوعا ما على نوعية الأقماح المستلمة، وأشار إلى أنه ما من مشكلة تواجه الفلاحين في تسويق محاصيلهم خاصة و أنه تم تأمين المازوت للحصادات والآليات الناقلة في المحافظة ويتم تحديد الكمية اليومية من خلال لجنة مشكلة لهذا الأمر تقدر بحدود الخمسين ليتر يومياً.